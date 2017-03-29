Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 218: Самый большой спецэффект

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
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Содержание
|00:03:06 —
|Сказочные принцессы в духе «Мстителей»
|00:06:27 —
|Трейлер мультфильма «Капитан подштанник: Первый эпический фильм»
|00:09:12 —
|Подмышки Чудо-женщины
|00:13:08 —
|Трейлер «Спасателей Малибу», отрывок «Призрака в доспехах», тизер «Тетради смерти»
|00:15:09 —
|Джеймс Ганн говорит
|00:17:16 —
|Кейбла в «Дэдпуле 2» может сыграть Майкл Шеннон
|00:19:53 —
|Кино про супергероическую проститутку
|00:22:36 —
|«Веном» с рейтингом R и собственной киновселенной
|00:27:35 —
|Будущее «Могучих рейнджеров» и 18+
|00:34:20 —
|Трейлер фильма «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»
|00:35:36 —
|У Боба Айгера всё хорошо
|00:37:05 —
|Эми Шумер не станет Барби
|00:38:13 —
|Rotten Tomatoes разрушает Голливуд
|00:45:31 —
|Ремейк «Побега из Нью-Йорка» может снять Роберт Родригес
|00:47:23 —
|Джозеф Гордон-Левитт срежиссирует мюзикл для взрослых
|00:48:53 —
|«Арчер и Армстронг» — очередная экранизация очередного комикса
|00:49:58 —
|Второй трейлер «Лиги справедливости»
|00:58:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:17:24 —
|«Живое» (обсуждение со спойлерами)
|01:25:12 —
|«Могучие рейнджеры» (обсуждение)
|01:28:37 —
|Благодарим наших спонсоров
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