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Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие

Добро пожаловать в месяц переизданий и возвращений! После невероятно насыщенного марта, разгребать последствия которого многим из нас придётся ещё не одну неделю, поток игр в апреле 2017 выглядит куда спокойнее. О, нас не оставят без крупных релизов, на которые можно убить десятки и сотни часов — одна только обласканная критиками Persona 5 чего стоит. Но в основном у подборки игр апреля 2017 несколько иной мотив. Целый ряд классических игр и серий возвращаются в этом месяце с ремейками, ремастерами, духовными наследниками или сиквелами. Но мы не жалуемся — немного здоровой ностальгии ещё никому не вредило.

Разбор наш мы привычно начнём с перечисления интересных игр апреля 2017, описанию которых мы не хотим, однако, посвящать больше одного-двух предложений.

  • 4 апреля на PS4 появится Drawn to Death — новая стильная сетевая игра от Дэвида Яффе, подарившего миру Twisted Metal и God of War. И подписчики PS+, что показательно, получат её совершенно бесплатно;
  • 4 апреля же владельцы Xbox One и Windows 10 смогут поиграть за зомбированного Фрэнка Уэста в дополнении Dead Rising 4: Frank Rising;
  • 6 апреля студия Daedalic Entertainment издаст многообещающий квест The Franz Kafka Videogame Дениса Галанина;
  • 6 апреля стратегия Stellaris получит крупное дополнение Stellaris: Utopia;
  • 7 апреля Bulletstorm: Full Clip Edition перенесёт шутер Bulletstorm на современные системы и попытается заработать денег на полноценный сиквел. А, ещё там будет Дюк Нюкем;
  • 7 апреля же LEGO City Undercover выберется из рабства у Wii U и выйдет на платформах, где игру сможет кто-нибудь купить;
  • 11 апреля список переизданий классических RPG издательства Interplay пополнит Planescape: Torment — Enhanced Edition для PC и планшетов;
  • 11 апреля же на куче систем выйдет Yooka-Laylee — духовный наследник Banjo-Kazooie и других 3D-платформеров когда-то славной студии Rare;
  • 18 апреля Тим Шейфер закончить переиздавать свои работы времён LucasArts с релизом Full Throttle Remastered;
  • 18 апреля же выйдет Wonder Boy: The Dragon’s Trap — невероятно красивый ремейк платформера конца восьмидесятых;
  • 18 апреля же стартует очередной интерактивный сериал от Telltale — Guardians Of The Galaxy;
  • 18 апреля же Capcom выпустит The Disney Afternoon Collection — подборку из шести преимущественно культовых «дисневских» игр времён приставки Dendy;
  • 21 апреля выход Micro Machines World Series знаменует возвращение когда-то успешного гоночного франчайза;
  • 24 апреля любители командных RPG и историй о викингах смогут объединить эти пристрастия в рамках Expeditions: Viking для PC;
  • 24 апреля же до PC наконец-то доберётся визуальная новелла Psycho-Pass: Mandatory Happiness, основанная на популярном аниме-сериале Гена Уробучи;
  • 28 апреля выйдет Dragon Quest Heroes II — экшен с ролевыми элементами от авторов франчайза Warriors (Musou);
  • 28 апреля в продажу поступит многообещающий инди-хоррор Little Nightmares;
  • 28 апреля Nintendo Switch получит Mario Kart 8 Deluxe — дополненное переиздание Mario Kart 8 с покойной Wii U;
  • А ещё где-то в апреле должен состояться релиз гонки FlatOut 4: Total Insanity, но отсутствие чёткой даты выхода начинает попахивать переносом.

Вторник, 4 апреля

 
PS3
PS4
Persona 5

jRPG / P Studio

Если у вас есть PS4 и вы хоть немного интересуетесь японскими ролевыми играми, то вам, есть подозрение, рассказывать о Persona 5 бессмысленно: вы давным-давно оформили предзаказ (может даже на коллекционку) и теперь лишь постукиваете пальцами по столу в нервном ожидании посылки.

Мало того что Persona 5 продолжает очень популярную серию, давно затмившую Shin Megami Tensei — франчайз, от которого она отпочковалась. Persona 5 ещё и сама по себе производит отличное впечатление. Благодаря эволюционировавшему дизайну герои выглядят чуть взрослее своих предшественников (даром что это неправда). Их участие в сюжете кажется активным, а не реактивным, что делает их приключения куда интереснее повести об очередном невольном избранном. «Подземелья» наконец-то производят впечатление разнообразных не только по визуальному оформлению, но и по левелдизайну. И это всё без учёта надрачивающих вприсядку западных критиков, уже обозвавших Persona 5 лучшей jRPG за много лет.

Собственно, мы планируем присоединиться к этим восторгам уже совсем скоро, но пока ограничимся высоким рейтингом ожидания.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

Это даже круче призыва стрельбой в голову!

Четверг, 20 апреля

 
Android
iOS
PC
PS4
XONE
Сибирь 3 Syberia 3

Квест / Microïds

Ах, Syberia. До уровня The Longest Journey приключения Кейт Уолкер, конечно, недотягивали, но всё-таки было в них что-то магическое. Бенуа Сокаль умудрился создать мир, с первых минут притягивавший к себе внимание игравших. Мир, элементы которого прекрасно сочетали в себе визуальную красоту, сюжетную обоснованность и геймплейную значимость. Этому явно помог тот факт, что Бенуа Сокаль был и сценаристом, и художником, и дизайнером в одном лице — и неудивительно, что после выхода Syberia имя француза потрудились запомнить все любители квестов. Заслуживал ли он такой чести — другой вопрос, ведь мнения о его последующих проектах порядком разнятся от человека к человеку. Но это не значит, что его забыли. И вот теперь, когда Сокаль возвращается в геймдев после 10-летнего перерыва, всем очень интересно: остался ли у него порох в пороховницах?

А то ведь он ему понадобится: если первые две части Syberia брали не только историей и интересными задачками, но и редкими для тех лет визуальными красотами, то Syberia 3 выглядит всего лишь сносно. Ничего плохого, но подобный уровень сейчас встречается даже в иных инди-проектах, не то что в играх крупных издательств.

Сможет ли харизма Кейт Уолкер вытянуть на себе новое приключение? А может быть, сюжет окажется достаточно хорош, чтобы все позабыли о том, что изначально серия была законченной дилогией, не предполагавшей продолжений? Не знаем. Но предпочтём смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

Мы желаем успеха всякому возвращению былых легенд

Вторник, 25 апреля

 
PC
PS4
XONE
Outlast 2

Выживание / Red Barrel Games

Инди-разработчики всегда открыты смелым экспериментам, особенно если им позволяют финансовые возможности. Дебютный проект выходцев из Ubisoft, хоррор Outlast, наделал немало шума в интернете: разработчиков хвалили за открытость, красивую по меркам инди графику и модный стелс-геймплей без оружия. Даже в сторону сюжета было сказано несколько тёплых слов! Взлёт был таким головокружительным, что авторы не могли не сделать расширение для первой игры, а потом засесть и за полноценное продолжение.

Герой Outlast 2 будет другим, место действия — тоже, а из старого останутся только беспомощность игрока против многочисленных агрессивных психопатов да видеокамера в руках — последняя является не только глазами главного героя, но ещё и прибором ночного видения. Останется без изменения поиск батареек для этих «глаз», который заставит быстрее перебирать ногами по местности, заполненной естественными и противоестественными врагами.

Кстати, главной задачей будет поиск похищенной культистами жены. Где-то в январе мы уже во что-то подобное играли, да?

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

Будем спасать свои гениталии от психов с серпами и косами

Вторник, 25 апреля

 
PC
PS4
XONE
Sniper: Ghost Warrior 3

FPS, стелс / CI Games (бывшая City Interactive)

Снайперские игры захватили мобильный рынок, снайперские симы захватили мультиплееры популярных шутеров, снайперские симы даже в синглплеерной части имеют свою преданную аудиторию, которая превратила City Interactive (компанию, что «творила» кривые польские шутеры) в CI Games (компанию, которая с гордо поднятой головой возит на международные выставки свои игры). Sniper: Ghost Warrior открыл для поляков все двери и слегка вскружил голову. Для Sniper: Ghost Warrior 2 они переехали на CryEngine, а в триквеле ещё и добавили большой свободный мир-песочницу, ради которого бюджет проекта был увеличен в несколько раз.

Проблема у авторов осталась прежней: они всё ещё очень мало смыслят в больших видеоигровых блокбастерах, прикрывая красивой графикой отсутствие интересного сюжета, оптимизации и увлекательного геймплея.

В бете Sniper: Ghost Warrior 3 все проблемы студии проявили себя во всём своём уродстве и не факт, что разработчики успеют поправить их к близкому релизу. Скорее всего, нас ждёт никому не нужная песочница без оптимизации и с миллиардом багов. Зато Season Pass бесплатно за предзаказ.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

Ой, не...

Четверг, 27 апреля

 
PC
Warhammer 40,000: Dawn of War III

RTS / Relic

Эльдарские видящие предрекают появление Копья Кейна — неизвестной сущности, что изменит баланс во Вселенной. Эльдары устремляются на его поиски, а космодесант из ордена Кровавых Воронов получает задание во что бы то ни стало помешать эльдарам преуспеть в этом начинании. Где-то в отдалении от них, услышав шум бойни, активизировались орки, «патамушта пастук — он и в Афреге пастук, а ышшо у них йесть зачотнае пыряло». На этой радостной ноте возвращается одна из самых популярных RTS среди поклонников Warhammer 40,000 и всех сочувствующих.

Исправив главную ошибку второй части, разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War III вернули строительство баз и полноценный сбор ресурсов, добавили новых гигантских юнитов, а также возвратили в бой Габриэля Ангелоса в терминаторском облачении. Грядет что-то эпичное, кровавое и всенепременно пафосное.

К сожалению, ждать другие стороны конфликта (например, Хаос и некронов) придётся долго. Если они и появятся, то только в DLC, а то и вовсе в аддонах. Пока что остаётся довольствоваться тремя участниками конфликта и верить, что у этой стратегии всё получится лучше, чем во времена сиквела.

Трейлеры, Кадры

Рейтинг ожидания

Пафос, доблесть, смерть, whaaaagh!

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Темы
 
Превью Persona 5 (PlayStation 3, PlayStation 4) Warhammer 40,000: Dawn of War III (PC) Сибирь 3 (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One) Outlast 2 (PC, PlayStation 4, Xbox One) Sniper: Ghost Warrior 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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