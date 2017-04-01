Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие

Добро пожаловать в месяц переизданий и возвращений! После невероятно насыщенного марта, разгребать последствия которого многим из нас придётся ещё не одну неделю, поток игр в апреле 2017 выглядит куда спокойнее. О, нас не оставят без крупных релизов, на которые можно убить десятки и сотни часов — одна только обласканная критиками Persona 5 чего стоит. Но в основном у подборки игр апреля 2017 несколько иной мотив. Целый ряд классических игр и серий возвращаются в этом месяце с ремейками, ремастерами, духовными наследниками или сиквелами. Но мы не жалуемся — немного здоровой ностальгии ещё никому не вредило.
Разбор наш мы привычно начнём с перечисления интересных игр апреля 2017, описанию которых мы не хотим, однако, посвящать больше одного-двух предложений.
- 4 апреля на PS4 появится Drawn to Death — новая стильная сетевая игра от Дэвида Яффе, подарившего миру Twisted Metal и God of War. И подписчики PS+, что показательно, получат её совершенно бесплатно;
- 4 апреля же владельцы Xbox One и Windows 10 смогут поиграть за зомбированного Фрэнка Уэста в дополнении Dead Rising 4: Frank Rising;
- 6 апреля студия Daedalic Entertainment издаст многообещающий квест The Franz Kafka Videogame Дениса Галанина;
- 6 апреля стратегия Stellaris получит крупное дополнение Stellaris: Utopia;
- 7 апреля Bulletstorm: Full Clip Edition перенесёт шутер Bulletstorm на современные системы и попытается заработать денег на полноценный сиквел. А, ещё там будет Дюк Нюкем;
- 7 апреля же LEGO City Undercover выберется из рабства у Wii U и выйдет на платформах, где игру сможет кто-нибудь купить;
- 11 апреля список переизданий классических RPG издательства Interplay пополнит Planescape: Torment — Enhanced Edition для PC и планшетов;
- 11 апреля же на куче систем выйдет Yooka-Laylee — духовный наследник Banjo-Kazooie и других 3D-платформеров когда-то славной студии Rare;
- 18 апреля Тим Шейфер закончить переиздавать свои работы времён LucasArts с релизом Full Throttle Remastered;
- 18 апреля же выйдет Wonder Boy: The Dragon’s Trap — невероятно красивый ремейк платформера конца восьмидесятых;
- 18 апреля же стартует очередной интерактивный сериал от Telltale — Guardians Of The Galaxy;
- 18 апреля же Capcom выпустит The Disney Afternoon Collection — подборку из шести преимущественно культовых «дисневских» игр времён приставки Dendy;
- 21 апреля выход Micro Machines World Series знаменует возвращение когда-то успешного гоночного франчайза;
- 24 апреля любители командных RPG и историй о викингах смогут объединить эти пристрастия в рамках Expeditions: Viking для PC;
- 24 апреля же до PC наконец-то доберётся визуальная новелла Psycho-Pass: Mandatory Happiness, основанная на популярном аниме-сериале Гена Уробучи;
- 28 апреля выйдет Dragon Quest Heroes II — экшен с ролевыми элементами от авторов франчайза Warriors (Musou);
- 28 апреля в продажу поступит многообещающий инди-хоррор Little Nightmares;
- 28 апреля Nintendo Switch получит Mario Kart 8 Deluxe — дополненное переиздание Mario Kart 8 с покойной Wii U;
- А ещё где-то в апреле должен состояться релиз гонки FlatOut 4: Total Insanity, но отсутствие чёткой даты выхода начинает попахивать переносом.
- 4 апреля
- Persona 5
- 20 апреля
- Syberia 3
- 25 апреля
- Outlast 2
- Sniper: Ghost Warrior 3
- 27 апреля
- Warhammer 40,000: Dawn of War III
Вторник, 4 апреля
jRPG / P Studio
Если у вас есть PS4 и вы хоть немного интересуетесь японскими ролевыми играми, то вам, есть подозрение, рассказывать о Persona 5 бессмысленно: вы давным-давно оформили предзаказ (может даже на коллекционку) и теперь лишь постукиваете пальцами по столу в нервном ожидании посылки.
Мало того что Persona 5 продолжает очень популярную серию, давно затмившую Shin Megami Tensei — франчайз, от которого она отпочковалась. Persona 5 ещё и сама по себе производит отличное впечатление. Благодаря эволюционировавшему дизайну герои выглядят чуть взрослее своих предшественников (даром что это неправда). Их участие в сюжете кажется активным, а не реактивным, что делает их приключения куда интереснее повести об очередном невольном избранном. «Подземелья» наконец-то производят впечатление разнообразных не только по визуальному оформлению, но и по левелдизайну. И это всё без учёта надрачивающих вприсядку западных критиков, уже обозвавших Persona 5 лучшей jRPG за много лет.
Собственно, мы планируем присоединиться к этим восторгам уже совсем скоро, но пока ограничимся высоким рейтингом ожидания.
Это даже круче призыва стрельбой в голову!
Четверг, 20 апреля
Квест / Microïds
Ах, Syberia. До уровня The Longest Journey приключения Кейт Уолкер, конечно, недотягивали, но всё-таки было в них что-то магическое. Бенуа Сокаль умудрился создать мир, с первых минут притягивавший к себе внимание игравших. Мир, элементы которого прекрасно сочетали в себе визуальную красоту, сюжетную обоснованность и геймплейную значимость. Этому явно помог тот факт, что Бенуа Сокаль был и сценаристом, и художником, и дизайнером в одном лице — и неудивительно, что после выхода Syberia имя француза потрудились запомнить все любители квестов. Заслуживал ли он такой чести — другой вопрос, ведь мнения о его последующих проектах порядком разнятся от человека к человеку. Но это не значит, что его забыли. И вот теперь, когда Сокаль возвращается в геймдев после 10-летнего перерыва, всем очень интересно: остался ли у него порох в пороховницах?
А то ведь он ему понадобится: если первые две части Syberia брали не только историей и интересными задачками, но и редкими для тех лет визуальными красотами, то Syberia 3 выглядит всего лишь сносно. Ничего плохого, но подобный уровень сейчас встречается даже в иных инди-проектах, не то что в играх крупных издательств.
Сможет ли харизма Кейт Уолкер вытянуть на себе новое приключение? А может быть, сюжет окажется достаточно хорош, чтобы все позабыли о том, что изначально серия была законченной дилогией, не предполагавшей продолжений? Не знаем. Но предпочтём смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.
Мы желаем успеха всякому возвращению былых легенд
Вторник, 25 апреля
Выживание / Red Barrel Games
Инди-разработчики всегда открыты смелым экспериментам, особенно если им позволяют финансовые возможности. Дебютный проект выходцев из Ubisoft, хоррор Outlast, наделал немало шума в интернете: разработчиков хвалили за открытость, красивую по меркам инди графику и модный стелс-геймплей без оружия. Даже в сторону сюжета было сказано несколько тёплых слов! Взлёт был таким головокружительным, что авторы не могли не сделать расширение для первой игры, а потом засесть и за полноценное продолжение.
Герой Outlast 2 будет другим, место действия — тоже, а из старого останутся только беспомощность игрока против многочисленных агрессивных психопатов да видеокамера в руках — последняя является не только глазами главного героя, но ещё и прибором ночного видения. Останется без изменения поиск батареек для этих «глаз», который заставит быстрее перебирать ногами по местности, заполненной естественными и противоестественными врагами.
Кстати, главной задачей будет поиск похищенной культистами жены. Где-то в январе мы уже во что-то подобное играли, да?
Будем спасать свои гениталии от психов с серпами и косами
Вторник, 25 апреля
FPS, стелс / CI Games (бывшая City Interactive)
Снайперские игры захватили мобильный рынок, снайперские симы захватили мультиплееры популярных шутеров, снайперские симы даже в синглплеерной части имеют свою преданную аудиторию, которая превратила City Interactive (компанию, что «творила» кривые польские шутеры) в CI Games (компанию, которая с гордо поднятой головой возит на международные выставки свои игры). Sniper: Ghost Warrior открыл для поляков все двери и слегка вскружил голову. Для Sniper: Ghost Warrior 2 они переехали на CryEngine, а в триквеле ещё и добавили большой свободный мир-песочницу, ради которого бюджет проекта был увеличен в несколько раз.
Проблема у авторов осталась прежней: они всё ещё очень мало смыслят в больших видеоигровых блокбастерах, прикрывая красивой графикой отсутствие интересного сюжета, оптимизации и увлекательного геймплея.
В бете Sniper: Ghost Warrior 3 все проблемы студии проявили себя во всём своём уродстве и не факт, что разработчики успеют поправить их к близкому релизу. Скорее всего, нас ждёт никому не нужная песочница без оптимизации и с миллиардом багов. Зато Season Pass бесплатно за предзаказ.
Ой, не...
Четверг, 27 апреля
RTS / Relic
Эльдарские видящие предрекают появление Копья Кейна — неизвестной сущности, что изменит баланс во Вселенной. Эльдары устремляются на его поиски, а космодесант из ордена Кровавых Воронов получает задание во что бы то ни стало помешать эльдарам преуспеть в этом начинании. Где-то в отдалении от них, услышав шум бойни, активизировались орки, «патамушта пастук — он и в Афреге пастук, а ышшо у них йесть зачотнае пыряло». На этой радостной ноте возвращается одна из самых популярных RTS среди поклонников Warhammer 40,000 и всех сочувствующих.
Исправив главную ошибку второй части, разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War III вернули строительство баз и полноценный сбор ресурсов, добавили новых гигантских юнитов, а также возвратили в бой Габриэля Ангелоса в терминаторском облачении. Грядет что-то эпичное, кровавое и всенепременно пафосное.
К сожалению, ждать другие стороны конфликта (например, Хаос и некронов) придётся долго. Если они и появятся, то только в DLC, а то и вовсе в аддонах. Пока что остаётся довольствоваться тремя участниками конфликта и верить, что у этой стратегии всё получится лучше, чем во времена сиквела.
Пафос, доблесть, смерть, whaaaagh!