Новые игры апреля 2017: Persona 5, Syberia 3, Warhammer 40,000: Dawn of War III и другие

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Ах, Syberia. До уровня The Longest Journey приключения Кейт Уолкер, конечно, недотягивали, но всё-таки было в них что-то магическое. Бенуа Сокаль умудрился создать мир, с первых минут притягивавший к себе внимание игравших. Мир, элементы которого прекрасно сочетали в себе визуальную красоту, сюжетную обоснованность и геймплейную значимость. Этому явно помог тот факт, что Бенуа Сокаль был и сценаристом, и художником, и дизайнером в одном лице — и неудивительно, что после выхода Syberia имя француза потрудились запомнить все любители квестов. Заслуживал ли он такой чести — другой вопрос, ведь мнения о его последующих проектах порядком разнятся от человека к человеку. Но это не значит, что его забыли. И вот теперь, когда Сокаль возвращается в геймдев после 10-летнего перерыва, всем очень интересно: остался ли у него порох в пороховницах?

А то ведь он ему понадобится: если первые две части Syberia брали не только историей и интересными задачками, но и редкими для тех лет визуальными красотами, то Syberia 3 выглядит всего лишь сносно. Ничего плохого, но подобный уровень сейчас встречается даже в иных инди-проектах, не то что в играх крупных издательств.

Сможет ли харизма Кейт Уолкер вытянуть на себе новое приключение? А может быть, сюжет окажется достаточно хорош, чтобы все позабыли о том, что изначально серия была законченной дилогией, не предполагавшей продолжений? Не знаем. Но предпочтём смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.