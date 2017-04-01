Похоже, режиссёр Джеймс Ганн не лукавил, когда говорил, что Сильвестр Сталлоне станет важной частью мира Marvel после выхода «Стражей галактики 2». Теперь есть объяснение, почему он так просто покинул франчайз «Неудержимые».

Да, «Неудержимые 4» потеряли свою звезду. Говорят, причина в творческих конфликтах с главой студии Millennium Films Ави Лернером. Неужели кто-то из них оказался жадным и ленивым?

Ранее Сталлоне обещал удивить зрителей интересными и новыми идеями. И ведь действительно сдержал обещание. Мы сильно удивлены и идея «Неудержимых» без Сталлоне кажется вполне себе новой. Кстати, сам Лернер уверен, что четвёртая часть не умерла, мол, Слай остынет и вернётся.

Сталлоне играл роль Барни Росса — командира отряда наёмников, куда входили Джейсон Стэйтем, Джет Ли, Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен, Терри Крюс, Чак Норрис, Антонио Бандерас, Харрисон Форд и Уэсли Снайпс.

Первая часть отлично зашла поклонникам, а «Неудержимые 2» начали показывать падения в сборах. «Неудержимые 3» в домашнем прокате и вовсе провалились, но международные рынки всегда показывали хорошие результаты.

В теории «Неудержимые» смогут пережить уход Сталлоне, но зачем им это делать.