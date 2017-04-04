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Премьеры 6 апреля 2017 года

Среди больших премьер 6 апреля 2017 года замечены две отечественные кинокартины «Время первых» и «Танцы насмерть», а также зарубежные драма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером, комедии «Уйти красиво» и «Возьми меня штурмом», хоррор «Байбаймэн». В малых премьерах разместились альманах «Oscar Shorts 2017. Анимация», ещё один мультсборник «Злыдни», драма «Жестокие мечты», документальный фильм «Шесть музыкантов на фоне города» и комедия «Королева Испании» с Пенелопой Крус.

Большие премьеры 6 апреля 2017 года

 
6 апреля
Время первых
Режиссёр Дмитрий Киселёв В ролях Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Александра Урсуляк, Елена Панова
Критиканство 77%

Спасибо победителю в космической гонке Альфонсу Куарону за то, что показал российским киноделам, как нужно преодолевать гравитацию и выходить в открытый космос. Правда, чтобы ответить сами-понимаете-какому фильму (да, мы про фильм с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни), понадобилось четыре года. Некоторые уже отчаялись ждать.

Уже сейчас понятно, что не будет так же зрелищно, изобретательно и богато. Напомним, что «Время первых» срежиссировал Дмитрий Киселёв — постановщик «Чёрной молнии» и «Джентльмены, удачи!». Так что стоит адекватно оценивать амбиции художественной картины. Вместо спецэффектов предлагают двух хороших актёров — Евгения Миронова и Константина Хабенского, что иногда (в исключительных случаях) бывает лучше спецэффектов.

Даже трейлеры не сильно обманывают зрителей насчёт того, сколько времени «Время первых» проводит за пределами Земли. По самым скромным прикидками — намного меньше половины (или создатели нас искусно дурят). Фильм не обеспечил себе и IMAX-формат, а оный был даже у ленты «Дуэлянт».

Кажется, «Время первых» вознамерилось рассказать интересную историю, а не просто шокировать зрителей визуальным рядом. Крайне непростая задача.

 
 
 
6 апреля
Уйти красиво
Режиссёр Зак Брафф В ролях Морган Фриман, Майкл Кейн, Джои Кинг, Энн-Маргрет, Мэтт Диллон, Алан Аркин, Мария Диззия

Поскольку некоторым актёрам всё никак не уйти на пенсию, а в блокбастеры на главные роли берут преимущественно молодых перцев, то пожилым (но до сих пор популярным) остаются вот такие унизительные с претензией на широкую аудиторию вещи. Вроде романтических драм или комедий для тех, кому за «вы всё равно столько не проживёте».

Обычно такие сюжеты спасает актёрский состав, в данном случае — Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин. Также «Уйти красиво» предлагает оригинальный сюжет про группу неподготовленных товарищей, пытающихся совершить преступление. Чем это отличается от каких-нибудь «Несносных боссов»? Во-первых, главные герои грабят банк, а во-вторых — они все старые.

Смотрите там, если рискнёте пойти, не лопните от смеха, ведь все шутки так или иначе будут связаны с возрастом главных героев.

Даже наши режиссёры не решились снять ремейк «Стариков-разбойников». А это что-нибудь да значит.

 
 
 
6 апреля
Последствия
Режиссёр Эллиотт Лестер В ролях Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грейс, Кевин Зегерс, Ханна Уэйр, Скут Макнейри, Ларри Салливан, Mo МакРэй
Критиканство 60%

Драматический Арнольд Шварценеггер до сих представляет собой зрелище, нуждающееся в дополнительных научных исследованиях. Пример зомби-драмы «Заражённая» заставил общество признать, что Арни небезнадёжен в этом плане. Но лучшие умы человечества до сих пор ломают коллективную голову над другим вопросом: «Зачем?»

В «Последствиях» Шварценеггер должен передавать всю внутреннюю боль, всё бессилие перед лицом страшной трагедии и событий, которые никак нельзя исправить. Да, это потребует напряжения совсем других мускулов.

Единственная, как кажется, проблема: слишком уже это специфичный товар — страдающий Терминатор. А ведь сколько упущенных шансов у Арни в карьере: можно было рыдать над мёртвым инопланетянином в «Хищнике» или оплакивать горы трупов в «Коммандос».

 
 
 
6 апреля
Танцы насмерть
Режиссёр Андрей Волгин В ролях Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Денис Шведов, Агния Дитковските, Александр Тютин, Никита Волков, Ола Кейру

Очевидно, лавры «Голодных игр» до сих пор не дают покоя отечественным киноделам, раз в прокате появляются российские аналоги зарубежных фильмов о различных конкурсах на выживание. Свежей вариацией на тему является фантастическая антиутопия «Танцы насмерть» от режиссёра Андрея Волгина и сценариста Андрея Золотарёва.

На дворе 2070 год. В пережившем ядерную катастрофу мире выживание рода людского зависит от энергии, вырабатываемой участниками смертельно опасного танцевального турнира. Но стоит одному из танцоров влюбиться в соратницу по ритуальным пляскам, как система готовится дать конкретный сбой. Свежо, оригинально и захватывающе, не правда ли? Не правда.

В трейлерах этого, с позволения сказать, эпика нет ничего, кроме голого пафоса и хлёстких фраз, призванных убедить зрителя в том, что в истории всё серьёзно. Но столь избитыми уловками современного зрителя уже не удивишь, равно как и масштабными CG-руинами городов невесёлого будущего.

 
 
 
6 апреля
Возьми меня штурмом
Режиссёр Дэни Бун В ролях Элис Пол, Дэни Бун, Мишель Бланк, Иван Атталь, Сабин Азема, Патрик Милли, Франсуа Леванталь
Критиканство 60% IMDb 5,4

Изобилие забавных и не очень историй о полицейских буднях на кино- и телеэкранах не мешает фантазии творцов вновь и вновь возвращаться к этой теме. Свидетельство тому — стартующий в отечественном кинопрокате франко-бельгийский комедийный боевик с откровенным призывом «Возьми меня штурмом» в качестве названия.

Сценаристом, режиссёром и исполнителем одной из главных ролей выступает многостаночник Дэни Бун — автор кинокомедий «Бобро пожаловать!» и «Лекарство от всех болезней». История рассказывает о том, как в отряде элитного спецназа «Кобра» объявляется новичок — страстно жаждущая вступить в штурмовую группу девушка. Навыков у стажёрки — ноль, зато есть родственник в Минобороны. Суровому командиру отряда придётся терпеть неуклюжую симпатягу и пытаться в неё не влюбиться.

Если трейлер не включил в себя все без исключения шутки и забавные моменты, что-то оставив и для фильма, то перед нами как минимум неплохая развлекательная история, пусть и с предсказуемым сюжетом.

 
 
 
6 апреля
Байбаймэн
Режиссёр Стэйси Тайтл В ролях Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс, Майкл Трукко, Дженна Кэнелл, Эрика Трамбле
Критиканство 20% Томаты 23% Metacritic 37% IMDb 3,8

Фильм ужасов «Байбаймэн» — ещё один долгожитель релизной сетки, премьера которого не единожды сдвигалась на более поздний срок. Впрочем, не похоже, чтобы это кого-нибудь заставило сильно переживать и сгорать от желания посмотреть сей шедевр.

Ужастик под режиссурой Стэйси Тайтл по сценарию Джонатана Пеннера, основанному на рассказе «Мост к Острову Тела», — очередная вариация на тему массовой гибели народонаселения от неведомой мистической силы. Слепой телепат с инфернальной внешностью губит всех, кто произнесёт его имя или даже подумает о нём. Авторы не стали ломать голову при подборе актёра на роль монстра — Байбаймэна играет хорошо знакомый любителям ужастиков Даг Джонс.

Критики и аудитория на удивление солидарны в своём отношении к фильму: на «Томатах» уровень поддержки от первых составляет 23%, от второй — 27%. Наиболее пугающими в фильме рецензенты посчитали набор скучных клише и одномерных персонажей, которым сложно сопереживать.

 
 

Малые премьеры 6 апреля 2017 года

 
6 апреля
Oscar shorts 2017. Анимация
Режиссёр Алан Барилларо, Роберт Вэлли, Теодор Ушев, Эндрю Коутс, Патрик Осборн, В ролях
Томаты 100% IMDb 7,3

Малые премьеры 6 апреля 2017 года полнятся мультфильмами, их здесь целая дюжина — правда, они короткие и упакованы в два сборника.

Две недели назад в российском прокате стартовали игровые оскаровские короткометражки, а теперь пришло время анимационных. Их в полуторачасовую подборку уместилось аж восемь штук: пять из шорт-листа и три из лонг-листа. Критики дружно хвалят их за разнообразие стилей и тем: есть и традиционная анимация, и CG, и мрачные сюжеты, и детские. Да и стран-создательниц немало: США, Канада, Франция, Великобритания.

Вкратце расскажем про каждый мультфильм:
1) «Песочник» — победитель «Оскара», маленькая история про маленькую птичку от режиссёра-дебютанта Алана Барилло из Pixar, работавшего над «Приключениями Флика», «Корпорацией монстров», «В поисках Немо», «Суперсемейкой» и «Храброй сердцем»;
2) «Слепая Вайша» — про глаза, которые видят сквозь время. Сюжет словно отсылает к одному из эпизодов «Мастера муши», но вообще-то основан на одноимённой повести Георгия Господинова;
3) «Время взаймы» — меланхоличный вестерн, тоже связанный со временем: в прошлом героя случился несчастный случай, и воспоминания о нём становятся всё ярче;
4) «Голова исчезает» — о старушке без головы;
5) «Жемчужина» — мини-мюзикл о человеческой жизни;
6) «Астерия» — космическая сатира о том, кто станет первым на Новой Луне;
7) «Линейная история» — про то, как монотонная повседневность начинает играть новыми красками;
8) «Грушевый сидр и сигареты» — нуарная драма от Роберта Валли, трудившегося над клипами группы Gorillaz, рассказывает о помощи другу. Длится целых 35 минут — в шесть раз дольше тех же «Песочника» или «Жемчужины». Так что в сборнике налицо ещё одно разнообразие — по хронометражу.

 
 
 
6 апреля
Жестокие мечты
Режиссёр Натан Морландо В ролях Софи Нелисс, Джош Уиггинс, Билл Пэкстон, Колм Фор
Критиканство 71% Томаты 80% Metacritic 64% IMDb 6,3

Порой какому-нибудь влюблённому парню может показаться, что отец девушки хочет его пристрелить. Герою этого фильма — не кажется. В смысле, у него реальные шансы обнаружить в своём теле несколько новых, не предусмотренных природой отверстий. Но грозит ему это не за свидания (хотя родители здешних Ромео и Джульетты и впрямь не одобряют их отношения), а за влезание в криминальные дела отца возлюбленной.

Вооружённого и очень опасного отца сыграл Билл Пэкстон, причём постер не стесняется сообщить, что это его последняя роль. Именно Пэкстону адресована основная масса критических похвал — за тяжёлый взгляд, ощущение угрозы, правдоподобное изображение негодяя. Впрочем, и юным лицедеям перепадают комплименты — за естественность, отсутствие фальши и возраст (в наши дни, когда подростков иногда играют чуть ли не тридцатилетние, возрастное соответствие и впрямь может быть ощутимым плюсом).

Теплее всего фильм приняли критики на «Томатах»: 33 одобрительные рецензии на 8 ругательных. Но вот зрители там же выставили скудные 55%, да и на остальных ресурсах результаты не зашкаливают. Историю о первой любви и криминале в глубинке хвалят за реалистичность, лаконичность, выразительность, вспоминают «Пустоши» Терренса Малика и «Старикам тут не место» братьев Коэнов, но даже хвалебные рецензии подмечают, что фильм не отличный, а только «крепкосереднячковый».

Впрочем, учитывая, что для режиссёра-сценариста Натана Морландо это всего второй полнометражный фильм после «Гражданина гангстера», можно всё-таки сделать акцент на слове «крепкий», а не на слове «середнячок».

 
 
 
6 апреля
Злыдни
Режиссёр Сергей Гордеев, Степан Коваль, Елена Чернова В ролях

А вот и он — второй сборник мультфильмов, на сей раз отечественный. Длится он лишь 53 минуты, с крупнейшими мировыми премиями не связан. Лент в нём четыре штуки: заглавные «Злыдни», а ещё «Как пан конём был», «Умная дочка», «Лиса-сирота». Словом, если в чём-то он и может обогнать оскаровский сборник, то разве что в храбрости.

 
6 апреля
Королева Испании
Режиссёр Фернандо Труэба В ролях Пенелопа Крус, Кэри Элвес, Мэнди Патинкин, Дж. А. Байона, Хавье Камара, Сантьяго Сегура, Клайв Ревилл
Критиканство 20% IMDb 4,6

Несмотря на название и постерный ретро-наряд Пенелопы Крус, фильм рассказывает вовсе не о королеве, а о съёмочной группе, которая делает фильм про королеву — Изабеллу Кастильскую. Причём эти киношные киношники давно знакомы некоторым зрителям — по фильму «Девушка твоей мечты», вышедшему без малого 20 лет назад, в 1998-м. Продолжением «Девушки…» «Королева…» и является.

По сюжету тоже прошло много лет, теперь фильм снимают не в нацистской Германии 1938 года, а в Испании 1956-го, времён диктатуры Франко. По словам критиков, поглядеть на детали кинопроцесса середины прошлого века интересно — но это чуть ли не единственный здешний плюс. Шутки нафталинные и просроченные, фарс нелепый — фильм безнадёжно отстал от поезда.

 
 
 
6 апреля
Шесть музыкантов на фоне города
Режиссёр Татьяна Данильянц В ролях

И вновь, как и на прошлой неделе, наш анонс малых премьер 6 апреля 2017 года завершает музыкальная документальная лента. Но не российско-латвийская про техно на Западе и в СССР (то есть «Эпоха танцев»), а российско-армянская про музыку Еревана.

С титульным городом ясно. А титульные шесть музыкантов — это Арто Тунчбояджян (многократный лауреат премии «Грэмми»), Дживан Гаспарян (открыл для многих стран звучание дудука), Лилит Пипоян, Микаэл Восканян, Малхас, Форш.

Режиссёр Татьяна Данильянц ранее сняла фильм «Сад, который скрыт» — тоже документальный и тоже про город, в нём 10 венецианцев рассказывали про свою родную Венецию. Ну а здесь музыканты рассказывают про Ереван, где и про камень найдётся история. Фильм показывает разные места, разные инструменты, разные стили. Так что если не знаете, что такое дудук или какой эффектный заснеженный фон имеется у самого Еревана, то вот шанс узнать.

 
 
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Превью Время первых Уйти красиво Последствия Танцы насмерть Возьми меня штурмом Байбаймэн Oscar shorts 2017. Анимация Королева Испании Шесть музыкантов на фоне города
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