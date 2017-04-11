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Премьеры 13 апреля 2017 года

В блоке крупных премьер 13 апреля 2017 года одиноко красуется стремительный боевик «Форсаж 8». Зато малых премьер на неделе аж десяток: комедии «Ой, мамочки!», «Из Уфы с любовью!», «Киллер поневоле» и «Яна + Янко», драмы «Жена смотрителя зоопарка», «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» и «Фантастическая любовь и где её найти», документальные картины «Аустерлиц» и «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве», мультфильм «Барбадожкины истории».

Большие премьеры 13 апреля 2017 года

 
13 апреля
Форсаж 8
Режиссёр Ф. Гэри Грей В ролях Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Лукас Блэк, Хелен Миррен, Вин Дизель
Томаты 72%

«Форсаж 8» наглядно доказывает, что нет предела человеческой любви к бесполезным, но блестящим хреновинам. Сейчас уже сложновато поверить, что серия начиналась как более-менее приличный криминальный триллер. Удивительно, что франчайз до сих пор не стал «расширенной киновселенной» и не обзавёлся приквелами и спин-оффами. Так что по нынешним меркам «Форсаж 8» ведёт себя даже чересчур сдержанно.

С другой стороны, «Форсаж 8» — начало новой трилогии, и один Дизель знает, что нас ждёт впереди.

Понятное дело, восьмая часть будет делать с машинами какие-то невероятные и не поддающиеся законам реального мира вещи. Но это нормально, более того — этого и ждут. В плане персонажей тут тоже разыгрывается невероятная драма: Доминик Торетто предаёт свою семью и выходит на новый уровень в компании героини Шарлиз Терон. Также в эту картину каким-то образом вписалась заслуженная актриса Хелен Миррен. Не спрашивайте, как и почему, просто наслаждайтесь безумием.

Разумеется, кино вызывает двойственную реакцию. Одни пишут, что зрелищность и бромантическая (от слова «бро») связь Джейсона Стэйтема — главные украшения фильма. Другие наблюдают, как сюжет, придуманный 11-летним, хватается за соломинки и не поспевает обслужить всех героев. Охотно веришь всем, одно другого не исключает.

 
 

Малые премьеры 13 апреля 2017 года

 
13 апреля
Аустерлиц
Режиссёр Сергей Лозница В ролях
Критиканство 73% Томаты 80% IMDb 6,7

Отставить ассоциации с князем Болконским и его «бескрайним небом» над Аустерлицем! В этом фильме связь не с наполеоновскими войнами и Львом Толстым, а со Второй мировой и Винфридом Георгом Максом Зебальдом, а конкретно его романом «Аустерлиц».

Знаете, какие достопримечательности в Германии являются самыми посещаемыми? Концлагеря — об этом сообщает трейлер. Туда приходят многочисленными экскурсионными группами и семьями — с младенцами в колясках. Там массово фотографируются на фоне надписи «Arbeit macht frei» и экспонатов. В «лагерях смерти», превратившихся в музеи, давно нет ни жертв, ни палачей — есть только туристы, которые ходят и смотрят, и смотрят, и смотрят. А фильм смотрит на них.

Эту германскую документальную ленту снял Сергей Лозница, ранее дважды номинированный на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Будучи фестивальным режиссёром, он получил за «Аустерлиц» упрёки в том, что лишь гонится за наградами и финансированием для следующих скучных кинолент. Ещё одна претензия критиков сводится к тому, что «Аустерлиц», осуждая индустрию развлечений, сам является её частью и глазеет по сторонам примерно так же, как показываемые туристы. Однако те критики, которые фильмом прониклись, возражают: мол, автор не осуждает туристов, а лишь предлагает внимательнее присмотреться к деталям и задуматься о том, чем памятные места становятся для новых поколений.

 
 
 
13 апреля
Барбадожкины истории
Режиссёр Юрий Мамонтов, Оксана Синькова В ролях

Ни недели без мультфильма! На сей раз норматив по разбавлению игрового кино анимационным выполняет отечественная CG-лента про персонажей, чьи имена вызывают реакцию «Кто это?», а наружность — тягостные думы с элементами испуга. Ведь самая страшная улыбка здесь не у враждебного крокодила, а вовсе даже у титульного героя — щенка Барбадога. Не шибко симпатичнее и Мелилья, Вата, Кассель… нет, серьёзно: кто это? Зачем это?

 
 
 
13 апреля
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
Режиссёр Джон Нгуен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс В ролях Дэвид Линч
Критиканство 68% Томаты 85% Metacritic 75% IMDb 7,2

До старта третьего сезона культового сериала «Твин Пикс» осталось всего полтора месяца. А пока на большие экраны выходит фильм про его создателя — причём документальный. Зрители получают возможность увидеть Дэвида Линча не маститым семидесятилетним режиссёром, а ребёнком и юношей (спасибо архивным видеозаписям), а также послушать рассказ самого Линча о его первых творческих шагах, о семье, об экспериментах — о жизненном пути вплоть до начала работы над первой полнометражкой, которой стал «Голова-ластик».

Кадры прошлого полувековой давности перемежаются современными наблюдениями за художником в его мастерской — где он пишет странное, лепит странное и дымит как паровоз. Помимо Линча там есть лишь один человек — его пятилетняя дочь Лула. Загадочные картины, медитативный саундтрек, искренний рассказ о себе… Но по отзывам критиков, фильм только интригует, а ответов так и не даёт — Линч остаётся человеком-загадкой. В своём репертуаре.

 
 
 
13 апреля
Жена смотрителя зоопарка
Режиссёр Ники Каро В ролях Джессика Честейн, Даниэль Брюль, Йохан Хелденберг, Тимоти Редфорд, Эфрат Дор, Иддо Голдберг, Шира Хаас
Критиканство 68% Томаты 59% Metacritic 57% IMDb 7,2

Открывший наш обзор премьер фильмов 13 апреля 2017 года «Аустерлиц» показывает наследство Второй мировой, а «Жена смотрителя зоопарка» — её начало. И не в документальной форме, а в художественной — впрочем, и тут связь с реальностью весьма сильна, ведь в основу сценария лёг бестселлер Дайаны Акерман, в свою очередь основанный на дневниках Антонины Жабинской, той самой жены смотрителя зоопарка.

Ян Жабинский был директором Варшавского зоопарка, Антонина Жабинская — его супругой и соратницей. Когда нацисты вторглись в Польшу и стали загонять евреев в гетто, Жабинские придумали способ спасти три сотни людей, которым грозили концлагерь и смерть.

Антагонистом выступает директор Берлинского зоопарка Лутц Хек в исполнении Даниэля Брюля, которому опять выпало играть влюблённого нациста, но уже не снайпера, как в «Бесславных ублюдках», а учёного-чиновника. К актёрским способностям Брюля у критиков претензий нет — а вот к его персонажу есть, и немаленькие. Дескать, в фильме почти не ощущаются угроза и саспенс, тут уж надо было либо вводить больше антагонистов, либо делать Хека более зловещим, а не просто мерзким и нелепым.

Нашлись упрёки и для титульной героини Джессики Честейн: дескать, ради воспевания сильной женщины одеяло искусственно перетянуто с Яна на Антонину, хотя сам хранитель зоопарка больше рисковал жизнью и воевал в рядах партизан.

Про фильм в целом говорят, что до «Списка Шиндлера» или «Пианиста» ему далеко, силы не хватает, зато с сентиментальностью, наоборот, перебор. Сразу несколько критиков высказали одну и ту же мысль, что эта история заслуживала более качественного воплощения.

Немало и тех, кого фильм зацепил. По их словам, он берёт за душу и не единожды доводит до слёз, при этом не превращаясь в слёзодавилку, а Антонина в нём — настоящая хранительница домашнего очага, отважная и сердечная, заботящаяся обо всех.

 
 
 
13 апреля
Из Уфы с любовью!
Режиссёр Айнур Аскаров В ролях Аскар Нагаев, Эмиль Амиров, Полина Смыковская, Анастасия Речистер, Зульхиза Галикиева, Ильсияр Газетдинова, Азат Зиганшин

На что у нас даёт деньги Фонд кино, мы видим. А как обстоят дела с кинофинансами в Башкирии? На съёмки фильма «Из Уфы с любовью!» глава республики выделил грант в размере 4,5 миллионов рублей. Блокбастер на такое не снимешь, а романтическую комедию — почему бы и нет?

Вторая полнометражка режиссёра-сценариста Айнура Аскарова рассказывает не только про нежные чувства и поиски фамильной реликвии, но и про Уфу, по которой путешествует протагонист. Так что как минимум программа по знакомству зрителей с Башкирией выполняется.

 
 
 
13 апреля
Киллер поневоле
Режиссёр Паскаль Шомель В ролях Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Густав Керверн, Алекс Луц, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри
Критиканство 74% IMDb 6,6

В «Уйти красиво» американские пенсионеры грабят банк. В «Киллере поневоле» протагонист становится, натурально, киллером. Причём пусть не по букве (оригинальное название Un petit boulot переводится как «Маленькая работа»), но по сути локализаторы точны: изначально Жак не собирался никого убивать, однако его завод закрылся, из-за безработицы новое место за три года так и не нашлось, так что деловое предложение местного авторитета оказалось единственной альтернативой сидению в голоде и долгах.

Впрочем, поскольку здесь не драма, а чёрная комедия, киллерская работа показана так, что к ней сложно относиться серьёзно: киллер недотёпистый, смерти быстрые и без леденящих душу подробностей. Да и вообще они здесь скорее метафора того, на что готов пойти отчаявшийся человек. Всё-таки главный злодей фильма — не киллер и даже не заказчик убийств, а экономический кризис.

Тем не менее, по словам критиков, и особой симпатии Жак не вызывает: образ простоват, любовная линия слабая. Зато второстепенные герои весьма колоритны.

Но одна серьёзная смерть с «Киллером поневоле» всё же связана — только не в кадре, а за кадром: это последняя работа режиссёра Паскаля Шомеля, он умер в 2015-м, не дожив до мировой премьеры.

 
 
 
13 апреля
Ой, мамочки!
Режиссёр Ноэми Сальо В ролях Жюльет Бинош, Камилль Коттен, Ламбер Вильсон, Стефи Сельма, Катрин Жакоб, Жан-Люк Бидо, Ив Сальо-Дрю Тейлор
Критиканство 60% IMDb 4,8

И сразу, без перерыва ещё одна французская комедия. Уже не про то, как отнимать жизнь, а про то, как давать. И как уживаться с близкими, особенно в ситуации, когда дочь взрослая, а её мать — подросток (не в прямом смысле, а по поведению).

Жюльет Бинош играет шалопайку, которая родила в подростковом возрасте и морально с тех пор так и не повзрослела. Критики дружно называют Бинош главным (и единственным) плюсом фильма за живость и обаятельную дурашливость: она выдаёт фарс — и наслаждается этим. Проблема в том, что её экранная дочь Камилль Коттен выдаёт драму: по сюжету у неё сложности и на работе, и в семье, тут уж не до хиханек-хаханек. И от этого получается диссонанс, юмористическая и серьёзная части фильма плохо сочетаются друг с другом. Банальности, неуклюжесть, затянутость делу не помогают. Ну, зато Жюльет Бинош, да.

 
 
 
13 апреля
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Режиссёр Юхо Куосманен В ролях Уна Айроле, Эро Милонофф, Яркко Лахти, Йоонас Саартамо, Пиа Андерссон, Джоанна Хаарти, Олли Рахконен
Критиканство 96% Томаты 100% Metacritic 91% IMDb 7,4

Второй в нашей подборке чёрно-белый фильм — и второй биографический. На сей раз про боксёра-романтика.

В «Призраке в доспехах» фигурирует Смеющийся человек, а здесь — улыбающийся: с финского название Hymyilevä mies переводится именно так, «Улыбающийся человек». У героя — боксёра Олли Мяки — есть повод для улыбки: он влюбился. Проблема в том, что большое чувство охватило его в неподходящее время — на носу ключевой поединок.

Финские фильмы — нечастые гости в российских кинотеатрах. Да и снятые на чёрно-белую 16-миллиметровую плёнку в наш век визуальных аттракционов выходят не каждый день. Но здесь такой олдскул сделан не эстетства ради, а для соответствия эпохе: на экране события 1962 года, авторы фильма хотели добиться большего правдоподобия, замаскировать современность.

Результат одобрили и зрители, и критики, и сам Олли Мяки. Фильм победил в категории «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и был выдвинут Финляндией на «Оскар». Да и оценки недвусмысленно намекают, что перед нами фаворит недели. Казалось бы, для режиссёра-сценариста Юхо Куосманена это всего вторая полнометражка, да и истории про боксёров выходят пачками: то «Крид: Наследие Рокки», то «Левша», то «Пазманский дьявол», то ещё что-нибудь. Но «Самый счастливый день Олли Мяки» выбивается из общего ряда мотивацией героя — Олли выходит на ринг не ради славы и/или денег. В плюс идут и трогательность вкупе с отличной актёрской игрой. Если вдруг кому-то сложно представить в одной связке слова «боксёр» и «милый», то вот он, ваш шанс расширить представления.

 
 
 
13 апреля
Фантастическая любовь и где её найти
Режиссёр Саймон Эбауд В ролях Джессика Браун-Финдли, Эндрю Скотт, Джереми Ирвин, Том Уилкинсон, Анна Чэнселлор, Айлин Дэвис, Пол Блэкуэлл
Критиканство 67% Томаты 71% Metacritic 51% IMDb 7,1

И ещё один режиссёр-сценарист со своей второй полнометражкой — но Саймон Эбауд прыгнул не так высоко, как Юхо Куосманен. Возможно, потому что его задумка оказалась более предсказуемой: несколько критиков подметили, что здешняя героиня похожа на Амели из «Амели», её ворчливый сосед — на Уве из «Второй жизни Уве», да и сам ход «Сперва противостояние, потом сближение» не нов. Равно как и «садовая» метафора. Вдобавок обещанная современная сказочность неравномерна: чем дальше, тем сильнее воздушность уступает место дидактике.

Впрочем, и провалом ленту явно не назовёшь. На «Томатах» у неё хороший результат: 10 одобрительных рецензий на 4 ругательных, а зрители прониклись ещё сильнее, от них вообще 86%. По словам критиков, пересматривать не факт что захочется, но один раз посмотреть вполне можно.

 
 
 
13 апреля
Яна + Янко
Режиссёр Наталья Меркулова В ролях Олеся Судзиловская, Даниль Зинатуллин, Максим Виторган, Артур Смольянинов, Александр Ревва, Тинатин Далакишвили, Владимир Мишуков

Под занавес, на последнюю буква алфавита — сразу два титульных героя: гламурная деловая женщина и цыганёнок-детдомовец. Да, «плюс» здесь не в романтическом, а в семейном смысле. Похоже, авторам не давали покоя «Трудный ребёнок» с «Вождём краснокожих», так что они соорудили свою вариацию на тему. Неужели опять «наш ответ…»?

 
 
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Превью Форсаж 8 Ой, мамочки! Из Уфы с любовью! Киллер поневоле Яна + Янко Жена смотрителя зоопарка Самый счастливый день в жизни Олли Мяки Фантастическая любовь и где её найти Дэвид Линч: Жизнь в искусстве Барбадожкины истории
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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