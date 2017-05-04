Сценарист «Аватаров» придумает сюжет для экранизации игры Gears of War

Студия Universal Pictures отправила сценариста Шейна Салерно работать над сценарием экранизации видеоигры Gears of War.

Фамилия мистера Салерно легко находится в титрах фильмов «Чужие против Хищника: Реквием», «Армагеддон» и «Особо опасны». Также Шейн один из многочисленных сценаристов будущих «Аватаров».

В 2016 году Universal и Microsoft анонсировали своё партнёрство, которое обязательно закончится (правда, пока неизвестно чем, но все стороны уверены, что кино они всё-таки снимут).

Тогда же глава студии-разработчика The Coalition Род Фергюссон рассказал, что экранизация не будет основываться на существующей игре, мол, в прошлом фильмы по играм страшно проваливались, потому что кино специально затачивали под игроков, а надо целиться в другую аудиторию.

Первая часть вышла в 2006 году и рассказывала, как команда невероятно раскачанных вояк спасает остатки человечества от подземных орд чудовищ на планете Сера. Gears of War — франчайз, который стоит миллиард; недавно вышла четвёртая часть с новыми персонажами и новыми причинами стрелять в разных существ. Прямо скажем, отойти от этого сюжета будет достаточно трудно.