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ABC продлил «Агентов Щ.И.Т.» и «Однажды в сказке», закрыл «Ловушку» и многое другое

Телеканал ABC обеспечил супергеройскому боевику Marvel «Агенты Щ.И.Т.» пятый сезон. Сериал, созданный Джоссом и Джеффом Уидонами, является ключевым для всей линейки новых проектов в рамках телевселенной Marvel. К своим ролям вернутся Хлоя Беннет, Кларк Грегг, Элизабет Хенстридж, Минг-На Вен и другие.

Также продолжение получила фэнтезийная драма «Однажды в сказке». Создатели говорят, что текущий шестой сезон логически завершит первую главу истории, а седьмой откроет следующую, станет своеобразным перезапуском проекта. Лана Паррия, Роберт Карлайл и Колин О'Донохью вернутся в седьмом сезоне, к ним присоединится звезда «Ходячих мертвецов» Эндрю Дж. Уэст. А вот актрисы Дженнифер Моррисон и Ребекка Мэйдер покидают проект.

Одному из главных хитов телеканала — комедии Кристофера Ллойда «Американская семейка», а также семейной комедии «Голдберги» досталось сразу по два новых года экранной жизни.

По второму сезону получили комедия «Американская домохозяйка» и политический триллер с Кифером Сазерлендом «Последний кандидат». На четвёртый сезон продлена комедия «Черноватый».

Твёрдой рукой ABC расправился со своим вторым по популярности в этом сезоне ситкомом «Последний рубеж» с Тимом Алленом в главной роли — проект остановится на шести сезонах.

Кроме того, закрытие после двух сезонов постигло драму «Ловушка», комедии «Доктор Кен» и «Реальные О’Нилы» и детектив «Тайны и ложь» с Джульеттой Льюис. Драма «Американское преступление» с Фелисити Хаффман закрыта после третьего сезона.

Также, по слухам, недавно одобренный телеканалом седьмой сезон политической драмы «Скандал» будет короче обычного и станет для проекта последним.

Новая медицинская драма от создателя «Доктора Хауса» Дэвида Шора — «Хороший доктор» получила заказ на съёмки первого сезона. Фредди Хаймор («Мотель Бейтс») сыграет молодого хирурга-аутиста, приехавшего работать в крупный городской госпиталь.

Вдобавок из пилотных эпизодов в полноценные сезоны эволюционируют комедия звезды «Клиники» Зака Браффа, ранее известная как «Стартап», проекты «Переправа», «Для народа», «Евангелие от Кевина» и «Мэр». Однако последние два сменят актёров нескольких ключевых ролей.

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Агенты Щ.И.Т. Однажды в сказке Американская семейка Голдберги Американская домохозяйка Последний кандидат Черноватый Скандал Хороший доктор Евангелие от Кевина Мэр
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