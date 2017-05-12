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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» превратят в мини-сериал

Продюсерская компания Тома Формана Critical Content («Стартап», «Области тьмы») займётся экранизацией известного научно-фантастического романа Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы», увидевшего свет в 1969 году и удостоенного сразу двух престижнейших премий научно-фантастической литературы США — «Небьюлы» и «Хьюго».

Студия приобрела права на экранизацию книги и намерена снимать мини-сериал. Автор литературного первоисточника поучаствует в проекте в качестве консультирующего продюсера.

«Левая рука Тьмы» Урсулы Ле Гуин повествует о миссии доброй воли, организованной объединением планет под названием Экумена. Её представитель — землянин Генли Ай — прибывает на далёкую заснеженную планету андрогинов под названием Зима, также известную как Гетен, чтобы поспособствовать её включению в межгалактический союз.

Исполнительными продюсерами мини-сериала наряду с Формером выступают Эндрю Маркус и Рэймонд Рикорд. Ведутся поиски сценариста, который займётся адаптацией первоисточника. Позже многосерийному проекту начнут подыскивать подходящий канал для трансляции.

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