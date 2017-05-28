Студия Larian обнародовала дату выхода Divinity: Original Sin 2 — долгожданного сиквела своей шикарной пошаговой RPG, появившейся на свет в 2014 году. Параллельно разработчики выпустили обновление для версии игры, доступной через Early Access в Steam: теперь там присутствует не только весь первый акт, но и пролог с эпилогом к нему, причём в рамках последнего герои захватят корабль, который станет их новой подвижной базой действий. Также там появились скиллы, уникальные для конкретных предысторий героя, так что теперь выбор прошлого при создании персонажа будет влиять не только на диалоги и квесты, но и на сражения.

Но если вы, подобно нам, предпочитаете подождать релиза и получить возможность пройти игру целиком, то знайте: дата выхода Divinity: Original Sin 2 на PC — 14 сентября. В этот день геймеры получат доступ не только к самой кампании, содержащей три акта, но и к режиму игры с ДМ, арене, сильно усложнённому варианту прохождения под названием «Режим тактика», а также поддержке пользовательских модификаций.