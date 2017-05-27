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Трейлер обновления War Thunder 1.69

Условно-бесплатный сетевой экшен War Thunder доросла до очередного крупного обновления. С версией War Thunder 1.69, озаглавленной Regia Aeronautica, там появилась новая самостоятельная нация — Италия, чьё древо развития уже сейчас насчитывает 35 самолётов. Также команда Gaijin Entertainment добавила в игру новую наземную технику для других наций, дымовые гранаты и снаряды для танков, по одной локации для наземных и воздушных боёв, а также поддержку PS4 Pro.

Подробнее об итальянской ветке, добавленной в War Thunder 1.69, расскажет цитата из пресс-релиза:

В новую итальянскую ветку вошли самолеты от ранних бипланов 30-х годов до реактивных истребителей 50-60-х. В числе последних Fiat G.91 — лёгкий, быстрый и маневренный истребитель-бомбардировщик вооружен скорострельными «Браунингами», бомбами и 38 ракетами, поэтому очень универсален в бою. Среди бомбардировщиков, стоит выделить тяжелый четырёхмоторный P.108B, который может поднимать до 3,5т бомбовой нагрузки или 3 торпеды, а также его модификацию для морских сражений P.108A, оснащенную 102мм пушкой с боезапасом в 50 снарядов. На данный момент это самое крупнокалиберное из всех авиационных орудий в игре. Для прокачки самолёты Италии будет открываться постепенно, число доступных моделей будет увеличиваться каждые несколько дней.

Цитата из пресс-релиза

Детали обновления War Thunder 1.69:

 
 

Трейлер обновления War Thunder 1.69:

 
 
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Видео War Thunder (Android, iOS, PC, PlayStation 4)
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Подкасты
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