Остатки авторов Hitman продают с правами на франчайз

Несколько недель назад издательство Square Enix объявило о решении «Отказаться от относительно нишевых франчайзов и сконцентрировать всё своё внимание на наиболее прибыльных сериях», что в переводе на язык реальности означало одну конкретную вещь: авторов Hitman решили сплавить на сторону. Но вот уже июнь, а воз и ныне там. Ну, часть воза.

За прошедшие дни IO Interactive пришлось пройти через реструктуризацию и уволить часть сотрудников. Есть вероятность, что её попросили ужаться перед демонстрацией потенциальным ухажёрам, а то чего это невеста в корсет не пролезает? Или жених уже найден, но его семейный бюджет не предполагает супругу с парой сотен голодных ртов. А также не исключено, что эта кошмарная аллюзия не имеет никакого отношения к реальности и увольнять работников пришлось просто потому, что покупателей для IO Interactive ещё не нашлось, а деньги от Square Enix поступать уже перестали.

Но есть во всей этой истории и светлое пятно: президент Square Enix уточнил, что покупателей для студии ищут не простых, а тех, что смогут обеспечить франчайзам IO Interactive достойное будущее. Ну то есть продолжить издавать игры про Агента 47 и пинать труп «Кейна и Линча», видимо.