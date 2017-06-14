Sony запрещает мультиплеер между PS4 и чужими системами

Разработчики популярных сетевых мультиплатформенных проектов наконец-то начали делать то, о чём геймеры мечтали многие годы: принялись добавлять в свои творения возможность совместной игры между разными системами. Так сделали создатели Minecraft, так поступили и родители Rocket League. И объединение экосистем поддержали все издатели, включая Apple, Google и Nintendo... Все, кроме Sony.

Доходчиво объяснить причины такого анти-пользовательского решения представители Sony отказались, сначала пробурчав что-то о «Долге перед вкладчиками», а потом превратившись в Мардж Симпсон и выдав легендарное «Но кто подумает о детях?!».

Стоит отдать Sony должное: в отличие от Microsoft, испортившей отношения с геймерами прямо перед релизом Xbox One, или Nintendo, из стана которой странные новости приходят более-менее постоянно, хитрые создатели PS4 сперва дождались, пока окажутся на коне, и только после этого начали поплёвывать на пользователей с высоты 60 миллионов проданных систем.

Сначала один из глав издательства умудрился ляпнуть, что поддержка старых игр никого не интересует, а теперь такое... Впрочем, есть смутное подозрение, что очень скоро Sony придётся пойти на попятную, как уже случилось с модами для Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (пусть и с дурацкими ограничениями). Всё-таки база игроков в Minecraft и Rocket League слишком внушительна, чтобы с ней не считаться.