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Прогноз на весенний сезон от Amazon Stalker

На подходе летний сезон, а значит, аниме из идущего сейчас весеннего вот-вот начнут поступать в продажу. Самое время вновь обратиться к Amazon Stalker, чтобы узнать, каковы их перспективы! Но сначала выясним, насколько это вообще оправданно — то есть, были ли прогнозы на предыдущий сезон достаточно точными.

В тот раз были рассмотрены прогнозы для тридцати сериалов, из которых два ещё не поступили в продажу, так что остаётся двадцать восемь. Из них три оказались совсем мимо — то есть более чем вдвое отличались от реальных продаж. Это: «Рукопожатники» (прогноз 143 копии, продажи — 380), «Случаи айдолов» (522 и 213), «Эль Драйв» (307 и 134).

Во всех трёх случаях речь идёт лишь о нескольких сотнях копий, во втором и третьем к тому же в топ не попали DVD, которые бы подправили точность. Близки к расхождению в разы ещё три сериала: «Дитя Хаоса» (прогноз 773 диска, продажи — 410), «Маргинал № 4» (1 741 и 3 574), «Громкая мечта» (3 287 и 5 796). Если вынести за скобки аниме с низкими продажами, признав, что прогнозы по ним совсем не удаются, останутся два явных провала — с «Маргиналом» и «Громкой мечтой».

В остальных двадцати двух случаях всё оказалось довольно близко к правде, в восемнадцати из них расхождение с реальными продажами в ту или иную сторону не превысило 30%, в тринадцати — 20%. Если считать даже минимальное расхождение, то в шестнадцати случаях прогноз оказался завышен, а в двенадцати занижен, так что явной тенденции к завышению или занижению нет.

Но перейдём к весеннему сезону:

  1. «Эроманга-сенсей» — 7 907

  2. «Звёздный школьный мюзикл 2» — 6 434

  3. «Ярость Бахамута: Девственная Душа» — 5 983

  4. «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2» — 5 648

  5. «Тетрадь дружбы Нацуме 6» — 5 606

  6. «Девушки Фрэйм Армс» — 5 122

  7. «Грех: Семь смертных грехов» — 4 330

  8. «Атака на Титана 2» — 4 288

  9. «Королевский наставник» — 4 030

  10. «Луна прекрасна» — 3 884

  11. «Моя геройская академия 2» — 3 462

  12. «Воссоздатели» — 2 869

  13. «Хроника Акаши — худшего преподавателя магии» — 2 087

  14. «Цеплять девчонок в подземелье дурно: Оратория меча» — 1 878

  15. «Приключение сакуры» — 1 872

  16. «Дневник Хинако» — 1 800

  17. «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — 1 725

  18. «Восторженное семейство 2» — 1 704

  19. «Макиавеллизм вооружённой девушки» — 1 275

  20. «Цугумомо» — 1 250

  21. «Заводная планета» — 1 203

  22. «Не скрывая крик» — 1 039

В таблицу не вошли уже продающиеся «Фантазия Гранблю» и «Идолмастер: Театр девушек-золушек», занявшие бы в ней первые две строчки. Они бы сделали картину благостнее, но в остальном сезон выходит пусть и лучше зимнего, а всё равно далеко не сверхуспешный.

Весна — пора романтики и эччи, так что в лидерах полно и того, другого: «Эроманга-сенсей», «Как из заурядной девушки воспитать героиню 2», «Луна прекрасна», «Грех: Семь смертных грехов» — особенно примечательно высокое место последнего.

Но не у всех романтических или гаремных тайтлов дела пойдут хорошо: так, «Оратории меча» Amazon Stalker предрекает серьёзное падение по сравнению с оригинальным сериалом (средние продажи у того составляли 5 200 копий), «Заводную планету» и «Не скрывая крик» тоже не ждут вершины чартов.

Что второй сезон «Атаки на Титана» уступит первому было понятно, а после недавнего переиздания стало ясно, что уступит много. Но как же дошло до того, что он оказался между «Грехом» и «Королевским наставником»? Видимо, слишком долгая пауза стала губительной. Даже если в действительности всё будет не настолько плохо, после первого сезона с его 52 078 тысячами дисков в среднем для тома, «Атака на Титана 2» упадёт на порядок.

Очень мало сериалов, явно ориентированных на фудзёси, да и те не из числа птиц высокого полёта: «Звёздный школьный мюзикл 2» да «Королевский наставник». Всё же у обоих прогнозируемые цифры весьма неплохи, и большая часть других аниме таким может только позавидовать.

Короткой строкой: «Моя геройская академия 2» собирается держаться на уровне первого сезона (3 511 в среднем); у проектов P.A. Works посредственные цифры; «Хроника Акаши» неплохо подняла тиражи ранобэ, но вот на само аниме пока спрос невысок. Хватит ли двух тысяч для второго сезона?

Чтобы список не стал безразмерным, в этот раз в него были включены только аниме с прогнозируемыми продажами от тысячи копий, но нужно упомянуть и самые яркие из предполагаемых провалов: «Прелестный тиран любви» — 532 диска, «Книга магии для начинающих с нуля» — 271, «Переустановка Сакурады» — 191.

«Ярость Бахамута: Девственная Душа» и «Луна прекрасна» поступят в продажу только в сентябре, поэтому данные по ним пока ну очень предварительные, особенно по «Девственной Душе» — скорее всего, в ближайшие месяцы её прогнозируемые продажи упадут в разы.

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 2 мартаПрогноз на зимний сезон от Amazon Stalker
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