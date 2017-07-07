Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 236: Триллеры и фильмы ужасов

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Содержание
|00:34 —
|Наши детские страхи и фобии
|28:56 —
|Современные представители жанра
|41:05 —
|Как пугать людей в будущем
Аудиоверсия:
-
- 1
- 115
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1539 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:34 —
|Наши детские страхи и фобии
|28:13 —
|Современные представители жанра
|40:07 —
|Как пугать людей в будущем