Аниме «Ван-Пис» превратят в игровой сериал

Производственная компания Tomorrow Studios («Водолей», «Хорошее поведение») на пару с японским издательством Shueisha берутся превратить культовое аниме «Ван-Пис» в англоязычный игровой сериал. В июне компания заявила об аналогичных планах в отношении ещё одного популярного аниме — космического вестерна «Ковбой Бибоп».

Экранизация одноимённой манги-бестселлера рассказывает о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды в фантастическом мире бескрайних океанов и экзотических островов. Главные герои ищут величайшее сокровище мира, известное как Ван-Пис. Легенды гласят, что отыскавший его станет королём пиратов.

Исполнительными продюсерами проекта выступают автор литературного первоисточника Эйитиро Ода, а также Марти Эдельштейн и Бекки Клементс.