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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода

Кабельный канал Starz объявил дату выхода третьего сезона сериала «Эш против Зловещих мертвецов» — комедийный ужастик вернётся в эфир 25 февраля со свежими десятью эпизодами.

Многосерийный комедийно-приключенческий хоррор повествует о любимце зрителей — постаревшем антигерое Эше Уильямсе (Брюс Кэмпбелл), который теперь уже в компании соратников продолжает непримиримую борьбу с армией неугомонных дедайтов.

В третьем сезоне «Эша против зловещих мертвецов» наряду с Кэмпбеллом задействованы Люси Лоулесс, Рэй Сантьяго, Дэна Делоренцо, Ариэль О’Нилл и другие.

Шоураннером проекта значится Марк Верхайден («Звёздный крейсер „Галактика“», «Сорвиголова»). Кэмпбелл, Сэм Рэйми, Айван Рэйми, Роберт Таперт и Крэйг Дигрегорио выступают исполнительными продюсерами сериала.

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