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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Стальная тревога» — анонс и тизер полнометражной компиляции

Правообладатели франчайза «Стальная тревога» (Full Metal Panic!) , у которого в следующем году должен выйти четвёртый телесезон, вполне справедливо решили, что сюжеты предыдущих сезонов мало кто помнит (и немудрено, они выходили в 2002, 2003 и 2005 годах), а значит, память постаревшей фанбазы неплохо бы освежить. А лучший способ это сделать, как известно, — выпустить полнометражную компиляцию старого сериала (авторы «Кода Гиасс» не дадут соврать). Да не одну, а сразу три! Единственное, что во всём этом удивляет: компиляции удостоится только первый сезон старого сериала. И если почему пересказывать второй нет нужды, вполне понятно (он, по сути, комедийный филлер), то вот чем третий заслужил забвение — неясно (Kyoto Animation не даёт права на видеоряд?).

Как бы то ни было, у фильмов уже есть названия и даты выхода в японский прокат:

  1. «Стальная тревога: Мальчик встречает девочку» (Full Metal Panic! Boy Meets Girl) — 25 ноября 2017 года.
  2. «Стальная тревога: Связь на одну ночь» (Full Metal Panic! One Night Stand) — 13 января 2018 года.
  3. «Стальная тревога: В синеву» (Full Metal Panic! Into the Blue) — 20 января 2018 года.

А вот и первый тизер проекта (анимация пятнадцатилетней давности от студии Gonzo смотрится не очень):

 
 
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Видео Стальная тревога: Мальчик встречает девочку (Full Metal Panic! Compilation)
 13 августа«Стальная тревога: Невидимая победа» — тизер 25 октября 2016 года«Стальная тревога IV» выйдет в следующем году 25 октября 2015 года«Стальная тревога» опять зазвучит
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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