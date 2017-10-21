«Стальная тревога» — анонс и тизер полнометражной компиляции

Правообладатели франчайза «Стальная тревога» (Full Metal Panic!) , у которого в следующем году должен выйти четвёртый телесезон, вполне справедливо решили, что сюжеты предыдущих сезонов мало кто помнит (и немудрено, они выходили в 2002, 2003 и 2005 годах), а значит, память постаревшей фанбазы неплохо бы освежить. А лучший способ это сделать, как известно, — выпустить полнометражную компиляцию старого сериала (авторы «Кода Гиасс» не дадут соврать). Да не одну, а сразу три! Единственное, что во всём этом удивляет: компиляции удостоится только первый сезон старого сериала. И если почему пересказывать второй нет нужды, вполне понятно (он, по сути, комедийный филлер), то вот чем третий заслужил забвение — неясно (Kyoto Animation не даёт права на видеоряд?).

Как бы то ни было, у фильмов уже есть названия и даты выхода в японский прокат:

«Стальная тревога: Мальчик встречает девочку» (Full Metal Panic! Boy Meets Girl) — 25 ноября 2017 года. «Стальная тревога: Связь на одну ночь» (Full Metal Panic! One Night Stand) — 13 января 2018 года. «Стальная тревога: В синеву» (Full Metal Panic! Into the Blue) — 20 января 2018 года.

А вот и первый тизер проекта (анимация пятнадцатилетней давности от студии Gonzo смотрится не очень):