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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эван Питерс, Татьяна Маслани, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик присоединились к драме Райана Мёрфи «Притворство»

После бесконечной череды малоизвестных представителей расовых и сексуальных меньшинств в актёрский состав драмы «Притворство» от FX и Райана Мёрфи зачислены Татьяна Маслани («Тёмное дитя»), Эван Питерс («Американская история ужасов»), Кейт Мара («Карточный домик») и Джеймс Ван Дер Бик («Как поступил бы Diplo»).

Действие развернётся в Нью-Йорке 80-х на фоне зарождения бизнес-империи Трампа. Драма покажет социальную и культурную жизнь центра города и, разумеется, развитие ЛГБТ-сообщества.

Питерс и Мара сыграют Стэна и Пэтти — пару из Нью-Джерси, которую затягивает гламурная жизнь мегаполиса. Ван Дер Бику досталась роль финансового воротилы — босса Мэтта. Маслани воплотит на экране образ учителя современных танцев, проявляющей особый интерес к таланту одного из своих учеников (Райан Джамал Суэйн).

Сценарий в соавторстве с Мёрфи напишут Брэд Фалчук и Стивен Каналс.

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Притворство
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