 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру Wolfenstein II: The New Colossus Amazon надумал снять сериал по «Властелину колец» World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Петька и Василий Иванович 3: Возвращение Аляски. Перезагрузка» — релиз переиздания

Обещанное свершилось: перерисованный квест «Петька и Василий Иванович 3: Возвращение Аляски» появился в Steam по демократично-красноармейской цене в 169 рублей. В честь этого первые две игры серии до 13 ноября будут продавать с 50-процентной скидкой — по 84 рубля за штуку.

Как и прошлые «Перезагрузки», переиздание триквела привнесло в игру поддержку широкоэкранных разрешений и, следовательно, расширило границы задников. Это позволит игрокам увидеть совершенно новые детали окружения, а если повезёт, то и новые шутки. За триквел не ручаемся, но первая игра получила заметное вливание современного юмора в старый контент.

Оригинал, который назывался просто «Петька 3: Возвращение Аляски», вышел в ноябре 2001 года. Игра отличалась новым на тот момент движком с умным курсором, помогающим в ориентировании на заполненных предметами уровнях. Сюжет же повествовал о двух героях Гражданской войны, которым предстояло возвращать деревню Гадюкино обратно в Россию с Аляски. Как её туда занесло? Временные парадоксы, искривление пространства и много самогона способны и не на такое.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Петька и Василий Иванович 3. Возвращение Аляски: Перезагрузка (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино «Оскар»-2015
 
Кино Вся правда о сборах «Ограбления по-американски»
 
Кино «Индиана Джонс 5» официально подтверждён
 
Кино С мамкой студии Lucasfilm не забалуешь, или как уходят режиссёры «Звёздных войн»
 
Кино DC Films — новый командный центр с двумя капитанами
 
Кино Бокс-офис США за 6–8 мая: «Первый мститель: Противостояние» собрал $ 675 млн
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика