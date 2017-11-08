«Петька и Василий Иванович 3: Возвращение Аляски. Перезагрузка» — релиз переиздания

Обещанное свершилось: перерисованный квест «Петька и Василий Иванович 3: Возвращение Аляски» появился в Steam по демократично-красноармейской цене в 169 рублей. В честь этого первые две игры серии до 13 ноября будут продавать с 50-процентной скидкой — по 84 рубля за штуку.

Как и прошлые «Перезагрузки», переиздание триквела привнесло в игру поддержку широкоэкранных разрешений и, следовательно, расширило границы задников. Это позволит игрокам увидеть совершенно новые детали окружения, а если повезёт, то и новые шутки. За триквел не ручаемся, но первая игра получила заметное вливание современного юмора в старый контент.

Оригинал, который назывался просто «Петька 3: Возвращение Аляски», вышел в ноябре 2001 года. Игра отличалась новым на тот момент движком с умным курсором, помогающим в ориентировании на заполненных предметами уровнях. Сюжет же повествовал о двух героях Гражданской войны, которым предстояло возвращать деревню Гадюкино обратно в Россию с Аляски. Как её туда занесло? Временные парадоксы, искривление пространства и много самогона способны и не на такое.