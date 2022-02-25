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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Гарик Харламов возвращается в «Зону комфорта» — вышел трейлер второго сезона комедии

Первый удалёнщик страны вернулся на малые экраны. Потоковая платформа Okko опубликовала трейлер второго сезона многосерийной скринлайф-комедии «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли. Первые пять эпизодов продолжения вышли буквльно вчера, 24 февраля.

Харламов играет Ярослава Кострова, владельца компании-грузоперевозчика из Мурманска, за контрабанду надолго присевшего по решению норвежского суда. По уровню комфорта его тюремная камера не уступает добротной гостинице, что позволяет через «Скайп» худо-бедно решать насущные проблемы — вести бизнес, общаться с супругой и любовницей, воспитывать детей и улаживать другие важные дела.

В сериале от режиссёра Михаила Шулаева также снимаются Екатерина Молоховская, Екатерина Шкурко, Степан Девонин, Евгений Сытый, Ульяна Чжан, Кай Гетц, Татьяна Лялина, Сергей Ланбамин и Евгений Сыркин.

Теги
ВидеоЗона комфорта
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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