 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Уилл Смит рассказал, почему согласился на сиквел «Я — легенда» Горячо! Новая страстная история любви в трейлере второго сезона «Бриджертонов» Джоэл и Элли в Питтсбурге — свежие закадровые фото экранизации The Last of Us Меган Фокс раскрывает свои таланты на первом кадре триллера «Джонни и Клайд» Франчайз «Арифурэта: Сильнейший ремесленник в мире» пополнит новая OVA. Она выйдет этим летом
11
СЕРИАЛЫ
5 084
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джиллиан Андерсон могла бы вернуться в «Секретные материалы» при одном условии

Источник: FOX

Культовый франчайз «Секретные материалы» пользуется заслуженной любовью фанатов, даже невзирая на наличие 11-го сезона. И исполнительница роли Даны Скалли прекрасно об этом осведомлена, как и о том, что среди поклонников сериала до сих пор немало тех, кто был бы рад возвращению пары знаменитых фэбээровцев на экраны. Правда, на возвращение во вселенную пришельцев и правительственных заговоров это её не вдохновляет.

В беседе с Variety Джиллиан Андерсон рассказала, что в своё время согласилась на участие в сериале, потому что ей очень понравилась героиня. Правда, совсем не понравился сексизм, с которым она столкнулась на съёмочной площадке.

Предполагалось, что я буду маячить за спиной у Дэвида Духовны, когда наши персонажи занимаются расследованиями. Против подобных вещей я боролась.

История у сериала долгая и непростая, а завершилась она с выходом в 2018-м вышеупомянутого финального сезона, который очень сложно назвать достойным финалом истории Малдера и Скалли. Впрочем, даже если нынешним авторам захочется историю продолжить или что-либо в ней переиграть, актриса просит на неё не рассчитывать. У руля нужно поставить других людей.

Просто мне это кажется устаревшей идеей. Я снималась в этом сериале так долго, и вдобавок он закончился на такой печальной ноте. Для того, чтобы даже просто пообщаться о возвращении в новом сезоне, необходимо собрать команду новых сценаристов, нужно передать эстафету другим авторам, чтобы в повествовании появились новизна и прогрессивность. Поэтому да, «Секретные материалы» для меня в прошлом.

В общем, если Крис Картер и компания передадут проект другим талантам, идущим в ногу со временем, для корректного отражения современных тенденций вроде феминизма и прочего, можете звонить Андерсон. Пообщаться она, конечно, готова, а вот гарантий о возвращении не даёт никаких.

Теги
Секретные материалы
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

12Джиллиан Андерсон составит компанию Кристиану Бэйлу в готическом ужастике

Тоже интересно

6Выяснилось, кого сыграет Крис Хемсворт в приквеле «Безумного Макса» про молодую Фьюриосу 9«Человек-паук: Нет пути домой» оставил не у дел «Мстителей: Финал» 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 февраля 0КГ играет: Not For Broadcast 0Авторы «Доктора Стоуна» выпустят специальную главу манги

Далее на КГ

3
Режиссёры «Локи» рассказали, как первый сезон повлиял на их работу в «Лунном Рыцаре»
 8
Железная рука цензуры Disney+ дотянулась до кровавых сцен «Сокола и Зимнего солдата»
 1
«Золотой Камуй» — тизер и дата выхода четвёртого сезона аниме про поиски золота айнов
 0
Ремастер японского «Вора» — анонсирован Kamiwaza: Way of the Thief
 0
«Дом теней» — тизер и первый взгляд на антагониста второго сезона
 0
«Привлекая поцелуй» — анонс оригинального романтического аниме в занятном сеттинге
 0
«Мобильный доспех Гандам: Ведьма с Меркурия» — тизер нового телевизионного аниме легендарного меха-франчайза
 1
Новый трейлер и дата выхода Azure Striker Gunvolt 3
 0
Rain World возвращается с дополнением Downpour
 1
Итан Коэн срежиссирует фильм про удивительное дорожное путешествие двух лесбиянок
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 509: «Чудаки навсегда», «Оскар 2022» и Уилл Смит
 
0Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
 
8ЕВА – 470: Матёрые уставшие анимешники
 
6Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru