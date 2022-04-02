Джиллиан Андерсон могла бы вернуться в «Секретные материалы» при одном условии

Культовый франчайз «Секретные материалы» пользуется заслуженной любовью фанатов, даже невзирая на наличие 11-го сезона. И исполнительница роли Даны Скалли прекрасно об этом осведомлена, как и о том, что среди поклонников сериала до сих пор немало тех, кто был бы рад возвращению пары знаменитых фэбээровцев на экраны. Правда, на возвращение во вселенную пришельцев и правительственных заговоров это её не вдохновляет.

В беседе с Variety Джиллиан Андерсон рассказала, что в своё время согласилась на участие в сериале, потому что ей очень понравилась героиня. Правда, совсем не понравился сексизм, с которым она столкнулась на съёмочной площадке.

Предполагалось, что я буду маячить за спиной у Дэвида Духовны, когда наши персонажи занимаются расследованиями. Против подобных вещей я боролась.

История у сериала долгая и непростая, а завершилась она с выходом в 2018-м вышеупомянутого финального сезона, который очень сложно назвать достойным финалом истории Малдера и Скалли. Впрочем, даже если нынешним авторам захочется историю продолжить или что-либо в ней переиграть, актриса просит на неё не рассчитывать. У руля нужно поставить других людей.

Просто мне это кажется устаревшей идеей. Я снималась в этом сериале так долго, и вдобавок он закончился на такой печальной ноте. Для того, чтобы даже просто пообщаться о возвращении в новом сезоне, необходимо собрать команду новых сценаристов, нужно передать эстафету другим авторам, чтобы в повествовании появились новизна и прогрессивность. Поэтому да, «Секретные материалы» для меня в прошлом.

В общем, если Крис Картер и компания передадут проект другим талантам, идущим в ногу со временем, для корректного отражения современных тенденций вроде феминизма и прочего, можете звонить Андерсон. Пообщаться она, конечно, готова, а вот гарантий о возвращении не даёт никаких.