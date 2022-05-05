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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Табу» с Томом Харди подаёт признаки жизни

Источник: FX

Все мы уже в курсе, что нельзя просто так взять и снять второй сезон «Табу», потому что его творческая команда до сих пор была безумно занята сторонними проектами — всякими «Веномами», «Острыми козырьками» и прочей ерундой. Порой казалось, о викторианской драме, чей первый сезон вышел в начале 2017-го, легче забыть, чем ждать её возвращения на экраны. Но сдаваться рано!

Внезапно подъехала свежая информация о продолжении — прямиком из уст главного сценариста сериала Стивена Найта. Оказывается, у них Томом Харди даже есть примерная дата съёмочного старта. Перед прочтением цитаты особо впечатлительным рекомендуем принять успокоительное, потому что на горизонте эта дата пока не просматривается.

Думаю, съёмки начнутся ближе к концу следующего года. Нам с Томом не терпится продолжить работу над проектом, и очень многие хотят того же. Проблема заключалась в согласовании рабочих графиков и выборе направления, по которому сюжет двинется во втором сезоне.

 
Стивен Найт, как бы обнадёжил

Короче, графики удалось-таки согласовать — все ключевые участники творческой команды освободятся аккурат к концу 2023-го. Ну что ж, хоть так. Возможно, к концу 2024-го мы и узнаем, чем завершился морской вояж Джеймса Дилейни.FX

Теги
ТабуТом Харди
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