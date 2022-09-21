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Брайан Крэнстон возвращается в Новый Орлеан в тизере второго сезона триллера «Ваша честь»

В этом городе нет могил, достаточно глубоких для шторма, — он до любой дотянется. Кабельный канал Showtime показал тизер 10-серийного второго — финального — сезона «Вашей чести». Юридический триллер с Брайаном Крэнстоном в главной роли возвращается на малые экраны 11 декабря.

Крэнстон играет уважаемого судью Майкла Дезиато, чей сын Адам (Хантер Дуэн) оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия, насмерть сбив сына криминального авторитета Джимми Бакстера (Майкл Сталберг). Судье Дезиато предстоит сложнейший выбор, и от его решения будет зависеть его репутация, карьера, жизнь его семьи и всех, кого он вольно или невольно втянул в это дело.

Шоураннером и исполнительным продюсером второго сезона выступает Джои Хартстоун («Хорошая борьба»). В исполнительных продюсерах также значится известный творческий (и не только) тандем Роберта Кинга и Мишель Кинг («Хорошая жена», «Зло»).

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ВидеоВаша честь
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