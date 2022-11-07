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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Стала известна причина закрытия «Мира Дикого Запада»

Источник: HBO

Как и предполагалось, решение кабельного канала HBO попрощаться с многосерийным (крайне недешёвым в производстве) технотриллером «Мир Дикого Запада» продиктовано очевидной причиной — падением рейтинговых показателей сериала. Снижение было настолько очевидным, что на завершение истории, каким его видели авторы, решили махнуть рукой.

Инсайдеры сообщают, что производственный бюджет восьмисерийного четвёртого сезона составил не меньше $ 160 млн. И вещатель, вполне возможно, смирился бы с немалыми затратами, если бы не отрицательная рейтинговая динамика. Если первый сезон собирал у экранов 12 млн зрителей, то четвёртый — в пределах 4 млн человек. Разница, как говорится, налицо.

Ранее шоураннеры проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой изъявляли надежду получить для сериала продление на пятый сезон, чтобы довести сюжет до точки. Канал HBO вынул метафорический топор и сделал это за них.

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