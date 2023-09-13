«Половое воспитание» подходит к концу в трейлере четвёртого сезона

Готовьте коробки с салфетками и вовсе не для того, чтобы утирать слёзы. Стриминговый сервис Netflix выкатил полноценный трейлер четвёртого — финального — сезона своей половой комедии с креном в драму. Надо же попрощаться на высокой ноте, пока весь каст не разбежался. Свежий видеоролик «Полового воспитания» живописует прощание с персонажами и их сексуальными обсессиями.
Заключительные эпизоды истории из жизни озабоченных тридцатилетних школьников с Эйcой Бaттepфилдом, Шyти Гaтвой, Джиллиaн Aндepcoн и Эммой Maккeй в основных ролях пожалуют на цифровую платформу 21 сентября.
-
- 1
- 113
- Поделиться
-
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: