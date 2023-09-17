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Бри Ларсон на работе и дома — свежие кадры сериала «Уроки химии»

В «Уроках химии» — грядущем мини-серале стримингового сервиса Apple TV+ — Бри Ларсон пришлось сыграть сразу несколько ролей в рамках одного персонажа — она и учёная, и ведущая кулинарного шоу, и мать, и женщина, угнетаемая патриархальной моделью общества. Вот просто супергероиня, а не актриса!

Портал Entertainment Weekly опубликовал несколько свежих кадров из вдохновляющей драмы о стремлении к мечте. Ларсон играет американку Элизабет Зотт из 60-х — грезящую научной карьерой молодую женщину, которой общество отказывает в праве следовать зову сердца. И героиня находит обходной путь, согласившись вести кулинарное шоу, где применяет свои научные знания.

Кадры из сериала «Уроки химии» Кадры из сериала «Уроки химии» Кадры из сериала «Уроки химии»
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ГалереяУроки химии
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Комиксы
Новости
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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