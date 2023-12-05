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Питер Капальди ведёт расследование в трейлере сериала «Криминальное досье»

Источник: Apple TV+

В начале лета стриминговый сервис Apple TV+ анонсировал детективный сериал «Криминальное досье» с Питером Капальди в главной роли. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы съёмки завершились, а из полученного материала склеили дебютный трейлер.

Сюжет «Криминального досье» строится вокруг двух детективов: состоявшегося специалиста Дэниела Хегарти и его молодой, амбициозной напарницы Джун Ленкер. Их воплотят на экране Питер Капальди и Каш Джамбо соответственно. Что интересно, оба актёра причастны к созданию вселенной «Доктора Кто»: Капальди играл непосредственно галлифрейца три сезона, а Джамбо засветилась в нескольких эпизодах «Торчвуда», спин-оффа сериала о Повелителе времени. Детективы вынуждены заняться старым делом об убийстве после анонимного телефонного звонка.

Премьера восьмисерийного шоу состоится 10 января. Компанию ведущим актёрам составят Дионн Браун, Стивен Кэмпбелл Мур, Чарли Крид-Майлз, Шон Дули, Зои Уонамейкер и другие. За сценарий отвечает Пол Рутман, а режиссёрами выступили Джим Лоуч и Шон Уильям Грант.

Теги
ДатыКриминальное досьеДоктор КтоТорчвудТрейлер
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