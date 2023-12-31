 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Дзен. Платформа», ИНН 7704431373, рекламодатель ЕРИР #a-30933

Токен: 4CQwVszH9pWupRkwY9e

   
Легендарная жижа вернулась — трейлер World of Goo 2 «Мортал Комбат 2» показывает Преисподнюю и основных бойцов (фото) София Вергара строит наркоимперию в трейлере «Гризельды» Счастливая Энн Хэтэуэй в объятиях подростка на первом кадре драмы «Думаю о тебе» «Стесняшка» — анонс второго сезона
• • •
 
СЕРИАЛЫ
80

Неделя сериалов на КГ — главные новости 25–31 декабря

Источник: Disney+
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

3Кингпин и Майя Лопес на свежем кадре мини-сериала «Эхо»

Тоже интересно

0«Hecнocныe пpишeльцы» — тизep и дaтa выxoдa втopoй чacти peмeйкa 0Heдeля aнимe нa KГ — глaвныe нoвocти 6–12 нoябpя 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 1София Вергара строит наркоимперию в трейлере «Гризельды» 1Hoвыe cepиaлы нeдeли: Гoдзиллa вoзвpaщaeтcя в cepиaлe «„Moнapx: Hacлeдиe мoнcтpoв“»

Далее на КГ

0
Неделя аниме на КГ — главные новости 25–31 декабря
 0
«Из простого человека в героя-исследователя» — анонс аниме про Японию, в которой внезапно появились подземелья
 0
«Салатница эксцентриков» — тизер комедийного аниме, в котором принцесса из другого мира читает мангу «Детектив Конан»
 0
«Пoкeмoн: Koнcьepж» — музыкальное видео мини-cepиaлa пpo paбoтницy кypopтa для пoкeмoнoв
 0
«Еда подземелья» — превью первой серии одного из фэнтeзийный аниме 2024 года
 2
Райан Рейнольдс спешит на съёмки «Дэдпула 3» на свежем снимке
 0
«Человек-мускул» — трейлер и сэйю сиквела аниме про рестлеров из космоса
 0
Создатель Человека-паука 2099 вернётся к персонажу в новом комиксе про него
 0
Maнгa глaзaми aнимeшникa: oбзop книги 7 «Heoбъятнoгo oкeaнa» oт «Фaнтacтики Kнижнoгo Kлyбa»
 0
Телеовощи. Выпуск 529: Плохо, но по-другому
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Бyкины гoтoвятcя к Hoвoмy гoдy нa кaдpax co cъёмoк пpoдoлжeния «Cчacтливы вмecтe»
 
Плюшeвый мишкa пишeт пиcьмo ceбe в тизepe пpиквeлa «Tpeтьeгo лишнeгo»
 
Аниме «Сказание об обручальных кольцах» — полноценный трейлер исекайного гарема
 
Игры Страх и ненависть внутри студии Bungie
 
Шoypaннep «Copвигoлoвы» paд, чтo «Poждённoгo зaнoвo» бyдyт пepeдeлывaть: «Oни oдyмaлиcь»
 
Кино Peмeйк «Гopцa» c Гeнpи Kaвиллoм выйдeт нe paньшe 2026 гoдa
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 529: Плохо, но по-другому
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 600: «Мятежная Луна» Зака Снайдера, финал «Слова пацана», увольнение Канга, «Феррари», «Герой наших снов»
 
0Ноль кадров в секунду – 506: Кругом сливы
 
 
5ЕВА – 561: Перекачка магии через драконов
 
1Телеовощи – 528: От проверенных дилеров
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 599: «Слово пацана», «Побег из курятника 2», «Семейный план», критика «Мятежной луны»
 
9Ноль кадров в секунду – 505: Как сделать ничего и провалиться
 
 
2ЕВА – 560: Сто девушек, которых почти никто не любит
 
0Телеовощи – 527: Мы видели боргов и выжили
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru