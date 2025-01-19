Новые сериалы недели: Чёрный Ватсон и гений-математик

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Гениальный студент-математик находится на пороге важнейшего открытия, когда таинственный враг пытается ему помешать. Стремясь найти ответы и распутать заговор, не лишившись при этом жизни, он объединяется с правительственным агентом.

Драма в духе теории заговора — не то чтобы слишком частый гость сериального мира. Насколько убедительным будет новичок — ещё вопрос.