Новые сериалы недели: Чёрный Ватсон и гений-математик

Среда, 22 января
драма
В ролях Лео Вудалл, Куинтесса Суинделл, Сидсе Бабетт Кнудсен, Марта Плимптон, Стивен Ри, Гарри Ллойд
Гениальный студент-математик находится на пороге важнейшего открытия, когда таинственный враг пытается ему помешать. Стремясь найти ответы и распутать заговор, не лишившись при этом жизни, он объединяется с правительственным агентом.
Драма в духе теории заговора — не то чтобы слишком частый гость сериального мира. Насколько убедительным будет новичок — ещё вопрос.
Четверг, 23 января
боевик, триллер, детектив, драма
В ролях Гэбриэл Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Д. Б. Вудсайд, Ив Харлоу, Бен Коттон
Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по её словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора.
Пятница, 24 января
триллер, драма
В ролях Майкл Фассбендер, Джеффри Райт, Кэтрин Уотерстон, Джоди Тёрнер-Смит, Ричард Гир, Джон Магаро
Первый сезон шпионской драмы завершится десятым эпизодом под названием Overtaken by Events. Сериал успел получить продление на второй.
Воскресенье, 26 января
драма, детектив
В ролях Моррис Честнат, Рошель Эйтс, Питер Марк Кендалл, Ив Харлоу, Ричи Костер
Спустя полгода после гибели его друга и партнёра Шерлока Холмса от рук Мориарти доктор Джон Ватсон возвращается к своей медицинской карьере, став во главе клиники, где лечат редкие заболевания. Но прошлое в лице Мориарти прошлое с Ватсоном ещё не покончило.
Чёрный Ватсон похоронил Шерлока Холмса и наконец-то стал главным героем истории. В наследство от почившего друга ему достался ещё и Мориарти. Стартовый набор для успеха у зрителей. Наверняка.
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