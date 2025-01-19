Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 января

Кровища и насилие: «Сорвиголова: Рождённый заново» показал свой трейлер. Дотянем до стандартов «Сорвиголовы» от Netflix!

Гладиаторши и «воскресший» Ашур в первом тизере сиквела «Спартака». Примерная дата премьеры назначена.

Звезда «Сверхъестественного» и «Уокера» Джаред Падалеки станет сельским врачом в новом сериале CBS. Он сыграет в проекте главную роль.

В третьем сезоне постапокалиптики «Укрытие» сыграют Эшли Цукерман и Джессика Хенвик. Ранее сериал продлили сразу на два сезона.

Геральт рубит монстров в трейлере фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин». И не доверяет людям

В трейлере триллера «Главная цель» студент находит ключ для всех цифровых замков. Далеко не все этому рады.

Первый сезон нового мультсериала про Человека-паука выйдет по необычному графику. Будет и второй.

Алукард готовит армию в трейлере второго сезона Castlevania: Nocturne. Герои-одиночки эту битву не потянут.