Новые сериалы недели: «Ходячие мертвецы» и «Звёздные войны»

Четверг, 1 мая
В ролях Тина Фей, Уилл Форте, Стив Карелл, Kerri Kenney-Silver, Колман Доминго, Marco Calvani
Дружба трёх женатых пар подвергается серьёзному испытанию, когда одна из них разводится, что нарушает традицию их ежегодных совместных выездов.
Новый комедийный сериал Тины Фей — о дружбе, отношениях и кризисе среднего возраста. Судя по всему, ориентирован он будет на соответствующую целевую аудиторию. Вместе с Тиной Фей здесь Стив Карелл. Уилл Форте, Колман Доминго, Керри Кинн и Марко Кальвани. Состав вполне боевой.
Сериал выходит на потоковом сервисе Netflix — просто предупреждаем.
Воскресенье, 4 мая
Бывшая наёмная убийца Асажж Вентресс, получившей новый шанс на жизнь, пускается в бега с неожиданным новым союзником — преступником Кэдом Бэйном, столкнувшимся со старым другом, а теперь маршалом по ту сторону закона.
Вселенная «Звёздных войн» продолжает расширяться. Анимационный спин-офф «Звёздные войны: Сказания о подземном мире» приоткроет завесу тайны над преступным миром галактики. Дэйв Филони в качестве создателя позволяет рассчитывать на достойный результат.
драма
В ролях Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Карина Ортиз, Майкл Энтони, Джонатан Хиггинботэм, Логан Ким
Заклятые враги Мэгги и Ниган объединятся ради вынужденной миссии по спасению сына Мэгги, которого украл какой-то сумасшедший злодей. Новая локация — кишащий ожившими мертвецами Манхэттен.
Все уже смирились, что «Ходячие мертвецы» будут жить вечно. На сей раз на очереди второй сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» о похождениях Нигана и Мэгги в самом сериальном городе мира. Не тот слащаво-ванильный Нью-Йорк, к которому все привыкли.
Сюжет можно не пересказывать — просто некогда враги, а теперь уже нет, продолжают умерщвлять живых мертвецов с целью собственного выживания.
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