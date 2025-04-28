 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин станет могучей Волшебницей и главным врагом Джареда Лето Юра Борисов номинирован на «Оскар»! Sony перестаёт требовать PSN-подключение для одиночных игр на PC Конан-варвар делает больно в полноценном геймплее Mortal Kombat 1 Alpaca продолжает комиксинизировать классику: на очереди «Снежная королева»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
380

Новые сериалы недели: «Ходячие мертвецы» и «Звёздные войны»

Источник: Disney+

Четверг, 1 мая

 
Премьера+
Netflix
Четыре сезона The Four Seasons

В ролях Тина Фей, Уилл Форте, Стив Карелл, Kerri Kenney-Silver, Колман Доминго, Marco Calvani

Дружба трёх женатых пар подвергается серьёзному испытанию, когда одна из них разводится, что нарушает традицию их ежегодных совместных выездов.

Новый комедийный сериал Тины Фей — о дружбе, отношениях и кризисе среднего возраста. Судя по всему, ориентирован он будет на соответствующую целевую аудиторию. Вместе с Тиной Фей здесь Стив Карелл. Уилл Форте, Колман Доминго, Керри Кинн и Марко Кальвани. Состав вполне боевой.

Сериал выходит на потоковом сервисе Netflix — просто предупреждаем.

Видео

Воскресенье, 4 мая

 
Премьера+
Disney+
Звёздные войны: Сказания о подземном мире Star Wars: Tales of the Underworld

Бывшая наёмная убийца Асажж Вентресс, получившей новый шанс на жизнь, пускается в бега с неожиданным новым союзником — преступником Кэдом Бэйном, столкнувшимся со старым другом, а теперь маршалом по ту сторону закона.

Вселенная «Звёздных войн» продолжает расширяться. Анимационный спин-офф «Звёздные войны: Сказания о подземном мире» приоткроет завесу тайны над преступным миром галактики. Дэйв Филони в качестве создателя позволяет рассчитывать на достойный результат.

Видео

 
Сезон2
AMC
Ходячие мертвецы: Мёртвый город The Walking Dead: Dead City

драма

В ролях Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Карина Ортиз, Майкл Энтони, Джонатан Хиггинботэм, Логан Ким

Заклятые враги Мэгги и Ниган объединятся ради вынужденной миссии по спасению сына Мэгги, которого украл какой-то сумасшедший злодей. Новая локация — кишащий ожившими мертвецами Манхэттен.

Все уже смирились, что «Ходячие мертвецы» будут жить вечно. На сей раз на очереди второй сезон спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» о похождениях Нигана и Мэгги в самом сериальном городе мира. Не тот слащаво-ванильный Нью-Йорк, к которому все привыкли.

Сюжет можно не пересказывать — просто некогда враги, а теперь уже нет, продолжают умерщвлять живых мертвецов с целью собственного выживания.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

14Операция по расширению: экшен «Тайлер Рейк» обзаведётся сериалом на Netflix 14Операция по расширению: экшен «Тайлер Рейк» обзаведётся сериалом на Netflix 8Каратель Джон Бернтал отправится в «Одиссею» с Кристофером Ноланом +Дэрил и Кэрол готовы к встрече в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона» 6«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон +Дэрил и Кэрол готовы к встрече в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона» 11Это не по-джедайски: «Месть ситхов» придушила «Расплату 2» Бена Аффлека в прокате 15Таинственным сериалом по «Звёздным войнам» занимается создатель культовых «Остаться в живых»

Тоже интересно

3Глен Пауэлл возжелал вечной жизни в экранизации фантастического романа 0КГ играет: Игровой коллаж № 152 11В The Terminator #6 мы узнаем, как Скайнет придумал легендарную серию терминаторов T-800 0КГ играет: Ascension to the Throne: Valkyrie 1Старые комиксы по мотивам известного детского стишка выйдут на русском языке

Далее на КГ

0
Телеовощи. Выпуск 597: Подсевший на добро
 8
ЕВА-630: Профессиональный верующий
 5
Брэд Питт лишится жены даже в новом фильме от режиссёра «Конклава»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 4
Дуэйн Джонсон готов уничтожать на постере фильма «Крушащая машина»
 0
Снова обновила тираж манга «Кагурабати» об охоте за зачарованными мечами
 17
От Кракена к Горынычу: Александр Петров попадает в сказку в первом тизере
 40
Фигвам! Вышли трейлер и постер «Простоквашино»
 5
Мстители, общий сбор! Съёмки кроссовера «Судный день» Marvel только начались
 1
Первый выпуск трешового комикса Big Rig про грузовик, уничтожающий зомби в Средневековье, выйдет этим летом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Редактор Marvel, не одобряющий женатого каноничного Человека-паука, советует не читать комиксы с ним
 
ИгрыАниме «Guilty Gear Strive: Двойные правители» — трейлер и авторы экранизации-продолжения популярного файтинга
 
Кино Кристофер Нолан нашёл греков для «Одиссеи» в сериалах «Видоизменённый углерод» и «Сыны анархии»
 
Кино Брэд Питт гоняет на диких скоростях в свежем тизере «Формулы 1»
 
Кино Аня Тейлор-Джой против Джерарда Батлера в топе пиратских фильмов за февраль
 
Кино Борьба с расизмом и вампиризмом в трейлере экшена «Грешники» с Майклом Б. Джорданом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 597: Подсевший на добро
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 670: «Кракен», Star Wars Celebration, трейлер «Фантастической четвёрки», «Женщина во дворе»
 
8ЕВА – 630: Профессиональный верующий
 
6Телеовощи – 596: Кастрюля памяти
 
1Ноль кадров в секунду – 575: Devil May Suck
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 669: «Minecraft в кино», боевик с Виолой Дэвис, свежий Алекс Гарленд, «В потерянных землях»
 
0Ноль кадров в секунду – 574: Марафон к провалу
 
7ЕВА – 629: Смертность персонажей с дизайном
 
0Телеовощи – 595: Налогом не облагается
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru