Новые сериалы недели: «Ходячие мертвецы» и «Звёздные войны»

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Бывшая наёмная убийца Асажж Вентресс, получившей новый шанс на жизнь, пускается в бега с неожиданным новым союзником — преступником Кэдом Бэйном, столкнувшимся со старым другом, а теперь маршалом по ту сторону закона.

Вселенная «Звёздных войн» продолжает расширяться. Анимационный спин-офф «Звёздные войны: Сказания о подземном мире» приоткроет завесу тайны над преступным миром галактики. Дэйв Филони в качестве создателя позволяет рассчитывать на достойный результат.