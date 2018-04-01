Новости сериалов — лучшее за неделю

«Мир Дикого Запада» — трейлер второго сезона — продолжение технотриллера стартует во второй половине апреля.
Sony Pictures TV готовит сериал об африканских амазонках — всему причиной успех «Чёрной Пантеры».
Netflix одобрил создание сериала по мотивам романа Фрэнка Миллера — переосмыслению подверглась Артуриана.
Хавьер Бардем и Стивен Спилберг работают над мини-сериалом «Кортес» — проект осел на потоковом сервисе Amazon.
AMC объявил дату выхода третьего сезона сериала «Люди» — научно-фантастическая драма вернётся на телеэкраны в начале июня.
Cinemax продлил «Ответный удар» на седьмой сезон — перезагруженный боевик не обманул ожиданий кабельного канала.
Hulu отказался от сериала «Локки и ключ» — проклятие пилотного эпизода продолжает преследовать экранизацию.
Freeform оставил сериал «По ту сторону» без третьего сезона — подростковая фантастика не смогла удержаться на достаточной рейтинговой высоте.
Третий сезон «Настоящего детектива» сменил режиссёра — Джереми Солнье покинул проект из-за конфликта рабочих графиков.
Зак Макгоун сыграет главного злодея в телевизионном спин-оффе «Плохих парней» — из пиратов в управляющие ночного клуба.