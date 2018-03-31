Третий сезон «Настоящего детектива» сменил режиссёра

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Третий сезон «Настоящего детектива» переживает кадровые перестановки. Отсняв два первых эпизода, из проекта выбыл Джереми Солнье («Зелёная комната»). По официальной информации от HBO, всему виной конфликт рабочих графиков. На смену Солнье пришёл умудрённый опытом Дэниэл Сакхайм («Игра престолов», «Американцы»).

События третьей телеглавы детективной антологии разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. История развивается в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления в центре окутанного тёмными тайнами региона занимаются детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф).

Наряду с Дорффом и Али в третьем сезоне снимаются Скут Макнэйри, Кармен Эджого, Мэми Гаммер, Сара Гадон, Эмимли Нельсон и Рэй Фишер.

Шоураннером и сценаристом выступает автор проекта Ник Пиццолатто; он же числится его вторым режиссёром. Вдобавок Сакхайм и Пиццолатто выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой.