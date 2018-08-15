Юэль Киннаман, Майкл Дорман и Сара Джонс сыграют в космической драме от Apple

В конце прошлого года компания Apple заказала съёмки многосерийной космической драмы от создателя «Звёздного крейсера „Галактики“» Рональда Д. Мура. Проект до сих пор не обзавёлся названием, чего не скажешь об актёрском составе. Исполнители ведущих партий уже определены — главные роли в сериале сыграют Юэль Киннаман («Убийство», «Видоизменённый углерод»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Проклятие»).

Драма расскажет о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. Киннаман сыграет одного из лучших американских астронавтов Эдварда Болдуина. Дорман и Джонс перевоплотятся в Гордо и Трэйси Стивенсов — супружескую пару видных учёных, работающих в НАСА.

Мур напишет сценарий в соавторстве с исполнительными продюсерами «Фарго» Мэттом Уолпертом и Беном Недиви. Все трое также входят в команду исполнительных продюсеров. Производственным процессом займутся Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.