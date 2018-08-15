 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Red Dead Redemption 2 — показ геймплея Сериал «Видоизменённый углерод» получил второй сезон с Энтони Маки в главной роли Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ» Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов «Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Юэль Киннаман, Майкл Дорман и Сара Джонс сыграют в космической драме от Apple

В конце прошлого года компания Apple заказала съёмки многосерийной космической драмы от создателя «Звёздного крейсера „Галактики“» Рональда Д. Мура. Проект до сих пор не обзавёлся названием, чего не скажешь об актёрском составе. Исполнители ведущих партий уже определены — главные роли в сериале сыграют Юэль Киннаман («Убийство», «Видоизменённый углерод»), Майкл Дорман («Патриот») и Сара Джонс («Проклятие»).

Драма расскажет о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. Киннаман сыграет одного из лучших американских астронавтов Эдварда Болдуина. Дорман и Джонс перевоплотятся в Гордо и Трэйси Стивенсов — супружескую пару видных учёных, работающих в НАСА.

Мур напишет сценарий в соавторстве с исполнительными продюсерами «Фарго» Мэттом Уолпертом и Беном Недиви. Все трое также входят в команду исполнительных продюсеров. Производственным процессом займутся Sony Pictures Television и Tall Ship Productions.

4 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Starz закрыл сериал «Эш против Зловещих мертвецов» после третьего сезона
 
Кино Звёздный крейсер «Галактика» готовится к старту
 
«Эш против Зловещих мертвецов» — трейлер третьего сезона

Тоже интересно

 
Кино Владимир Мединский всё знает, но ждёт консенсуса
 
Кино Бывший сотрудник компании Warner Bros. назвал фильм «Чудо-женщина» очередным мусором
 
Кино Майкл Бэй планирует встать на сторону DC
 
Кино Продюсеры «Красавицы и Чудовища» экранизируют научно-фантастический роман
 
Игры Mass Effect: Andromeda — трейлер и брифинг
 
Кино Джордж Лукас одобрил «Последних джедаев»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Анонсирован бандл Nintendo Switch с Mario Tennis Aces и 1-2-SwitchWSJ: Battlefield V демонстрирует низкий уровень предзаказов, выходящая между Black Ops 4 и RDR 2 игра может повторить судьбу Titanfall 2Pokemon GO остается одной из самых популярных мобильных игр в мире даже спустя два года после выходаBattlefield V - новый трейлер шутера покажут уже завтра, опубликован тизерMetro: Exodus - открытие предзаказа и старт предзагрузки на Xbox One, подтверждены пострелизные дополнения
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика