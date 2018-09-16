Студия Warner Bros. занимается сериалом «Бэтгёрл»

Растёт и ширится телевизионная популяция человекообразных летучих мышей. Ходят пока никем не подтверждённые слухи, будто студия Warner Bros. заказала съёмки 13-серийного телесериала «Бэтгёрл», который выйдет на потоковом сервисе DC Universe в 2020 году.

За всю историю публикаций под чёрной маской с острыми ушками скрывались несколько супергероинь: Бетти Кейн, Барбара Гордон, Хелена Бертинелли, Кассандра Кейн и Стефани Браун. Чью судьбу возьмутся раскрывать авторы сериала (если сериал в принципе состоится), пока неизвестно.

Съёмки якобы планируют начать в феврале. Шоураннера ещё не назначили, но поговаривают, что им может стать Мелисса Розенберг. В августе после двух сезонов она выбыла из супергеройской драмы Marvel «Джессика Джонс», сменив Netflix на Warner Bros.

Первым информацию о возможном запуске сериала «Бэтгёрл» сообщил портал FandomWire.