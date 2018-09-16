Новые сериалы 17–23 сентября

Спешите причинить себе боль и страдания просмотром первой серии свежих анимационных «Черепашек-ниндзя». Возможно, вернуть веру в телевидение помогут две других премьеры — стартующие на Netflix фантастический трип «Маньяк» от Кэри Фукунаги и комедийный процедурал «Хороший коп» с Джошем Гробаном и Тони Данцой.
Понедельник, 17 сентября
мультсериал, фантастика, приключения, комедия, боевик
В ролях Бен Шварц, Брэндон Майкал Смит, Джош Бренер, Омар Миллер, Эрик Бауза, Кэт Грэм
Создатель Энди Суриано, Энт Уорд
Ребут повествует о новых приключениях Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо, раскрывающих многочисленные тайны Нью-Йорка. Неразлучная четвёрка фанатов пиццы столкнётся с новыми врагами и неведомыми мистическими силами, научится противостоять им, а также вызовам современного мира, чтобы исполнить своё предназначение — стать командой героев.
драма, детектив
В ролях Джонни Ли Миллер, Люси Лью, Эйдан Куинн, Анника Борас, Билл Хек, Уорд Хортон
Создатель Роб Доэрти
Шестой сезон процедурала завершится двадцать первой серией Whatever Remains, However Improbable. В июле телеканал CBS заказал съёмки 13-серийного продолжения.
Среда, 19 сентября
комедия
В ролях Сарайю Блю, Пол Адельштейн, Эйслин Би, Джеймс Бакли, Рам Браслав, Зак Черри
Создатель Асим Батра
Эмет — идеальная мать, жена, начальница, подруга и дочь. На самом деле, нет, но она честно старается и частенько попадает в крайне неловкие ситуации. Но с кем в жизни не бывает?
триллер
В ролях Билл Пуллман, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс, Элиша Хениг
Создатель Дерек Саймондс
Восьмой эпизод под названием Part VIII станет заключительным для второго сезона детективного триллера. О планах в отношении сериала кабельный канал USA Network ещё не сообщал.
Четверг, 20 сентября
драма
В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис
Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон
Десятый эпизод под названием Education завершит второй сезон криминальной драмы о наркоторговле. Кабельный канал FX не торопится с официальными объявлениями в отношении сериала.
Пятница, 21 сентября
фантастика, комедия, драма
В ролях Джона Хилл, Эмма Стоун, Джастин Теру, Салли Филд, Джулия Гарнер, Джемима Кёрк
Создатель Кэри Фукунага
Адаптация одноимённого норвежского сериала повествует о невероятных приключениях Энни Лэндсберг и Оуэна Милгрима — незнакомцев с отклонениями в психике, участвующих в медицинском эксперименте доктора Джеймса К. Мэнтлерэя. Мозгоправ предлагает новейшую безотказную методику лечения широчайшего спектра психических расстройств. Дюжина добровольцев погружается в трёхдневный транс, обещающий исцеление без осложнений и побочных эффектов. Разумеется, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.
комедия, криминал
В ролях Тони Данца, Джош Гробан, Моника Барбаро, Брук Кэррелл, Виктор Круз, Джон Скёрти
Создатель Энди Брэкман
Бывший коп по имени Тони — прямолинейный и не признающий правил бунтарь и балагур, с позором уволенный из полиции Нью-Йорка. Он живёт со своим сыном Тони — чрезмерно серьёзным и патологически честным детективом полиции, который буквально одержим правилами. Эта странная парочка становится неофициальными партнёрами, благо Тони-старший не упускает возможности поделиться мудростью со своим не в меру осторожным отпрыском.
научная фантастика, приключения
В ролях Том Эллисон, Тамсен Макдонаф, Аарон Эшмор, Роб Стюарт, Ханна Джон-Кэймен, Люк Макфарлейн
Создатель Мишель Ловретта
Десятая серия Sporemageddon завершит четвёртый сезон живучего космического трэшачка. В прошлом сентябре кабальный канал Syfy продлил сериал на пятый сезон.
Воскресенье, 23 сентября
драма
В ролях Питер Краузе, Анжела Бассетт, Конни Бриттон, Оливер Старк, Кеннет Чой, Аиша Хиндс
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полицейских, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главные герои драмы находятся в постоянном поиске баланса между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.