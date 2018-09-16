Новости сериалов — лучшее за неделю

Кадр из сериала «Титаны» — как бы мрачная супергеройская драма от DC не жалеет красок для костюмов главных героев.
Соавтор комикса-первоисточника одобряет «Хранителей» Дэймона Линделофа — Дэйв Гиббонс хвалит неожиданный и свежий подход к материалу.
«Романовы» — трейлер — Мэттью Вайнер расскажет всю американскую правду о потомках русских царей.
«Американские боги» вновь потеряли шоураннера — проект тонет в трясине производственного ада.
Компания Фёдора Бондарчука снимет продолжение сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» — студия Yellow, Black & White больше не снимает сериалы для канала СТС.
Продюсер и сценарист «Легиона» работает над сериалом по игре «Алан Уэйк» — автор первоисточника Сэм Лэйк входит в команду создателей экранизации.
«Леденящие душу приключения Сабрины» — тизер — история о юной ведьме хвастается мрачной атмосферой и котиком.
Аарон Пол записался в третий сезон «Мира Дикого Запада» — описанием персонажа пока никто не делится.
«Тёмные начала» Филипа Пулмана обзавелись вторым сезоном — и получили в спонсоры кабельный канал HBO.
«Болотная тварь» от DC Universe обещает максимум жестокости — создатели посулили жёсткий рейтинг R.