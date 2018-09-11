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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Тёмные начала» Филипа Пулмана обзавелись вторым сезоном

Первый сезон стартует ещё нескоро, а телеканал BBC One уже продлил фэнтезийный эпик «Тёмные начала» на второй сезон, который тоже будет восьмисерийным.

Главная героиня известной фэнтези-трилогии Филипа Пулмана — юная сирота Лира, живущая в мире науки, религии и магии. В книге «Северное сияние» Лира, отправившись на поиски похищенного друга, раскрывает зловещий заговор и пытается разгадать загадку феномена под названием «Пыль». В романе «Чудесный нож» к Лире присоединяется юный владелец волшебного ножа Уилл. В «Янтарном телескопе» главная героиня узнаёт правду о своих родителях, а ещё они с Уиллом участвуют в грандиозной битве с ангелами.

В актёрском составе сериала значатся Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие.

Адаптирует литературный первоисточник Джек Торн («Чудо»), а снимает Том Хупер («Король говорит!»). Пулман влился в команду исполнительных продюсеров. Производством руководят Bad Wolf Productions и New Line. Съёмки начались в начале месяца в Кардиффе.

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Тёмные начала
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