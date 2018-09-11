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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Кит Харрингтон из «Игры престолов» хочет сыграть Гарри Поттера

Кит Харрингтон, дико популярный из-за роли Джона Сноу в «Игре престолов» признался, что всю жизнь мечтал сыграть Поттера. Этим откровением он поделился с Entertainment Weekly на Международном кинофестивале в Торонто.

К сожалению, с тем, чтобы сыграть Гарри, у него не сложилось — пока Рэдклифф блистал во франчайзе про мир британских волшебников, Харрингтон играл в театре и был практически не известен. Только «Игра престолов» открыла этот актрский бриллиант миру, но кусать локти было поздно — такого Гарри Поттера нам уже не видать.

Но это не значит, что Кит Харрингтон уже перехотел играть Мальчика-который-выжил. Ему, правда, остаётся мечтать только о каких-нибудь спин-оффах, камео героя магической Британии в «Фантастических тварях» или о том, что экранизируют пьесу «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Магический мир Роулинг растёт и, может быть, Джону Сноу найдётся там место.

Интересно, женитьба Кита на рыжеволосой Роуз Лесли как-то связана с любовью к «Гарри Поттеру»?

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