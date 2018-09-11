«Майянцы» Курта Саттера стартовали с рекорда

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Курт Саттер может гордиться своей новой историей о свирепых байкерах — сентябрьская премьера криминальной драмы «Майянцы» стала рекордсменом по зрительским просмотрам.

Первый эпизод десятисерийного проекта стартовал на кабельном канале FX неделю назад. С учётом трёх повторов и отложенных просмотров на цифровых платформах серия собрала у экранов 6,8 млн человек при 2,5 млн в ключевом демо «18–49 лет», перехватив звание лучшего дебютанта у стартовавшей в начале 2016 года антологии «Американская история преступлений».

События спин-оффа «Сынов анархии» следуют за финалом семисезонного оригинала. Это история о мотоклубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся на малую родину, вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Пилот снял Норберто Барба («Проповедник», «Штамм»). Сценарист Саттер и его соавтор Элджин Джеймс выступают исполнительными продюсерами сериала. Производством заведуют Fox 21 TV Studios и FX Productions.