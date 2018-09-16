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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Битси Таллок сыграет девушку Супермена во вселенной The CW

Вселенная DC телеканала The CW продолжает шириться и множиться, и конца этому не видно. На сей раз болото затянуло Битси Таллок («Гримм»), которая воплотит на экране образ Лоис Лэйн — любовный интерес нынешнего Супермена в исполнении Тайлера Хеклина («Волчонок»).

Известно, что появится она в неизбежном ежегодном кроссовере Arrowverse. Трёхдневное действо начнётся 9 декабря серией «Флэша», продолжится на следующий день в «Стреле» и завершится эпизодом «Супергёрл» 11 декабря. Тогда же состоится горячо ожидаемое появление Бэтвумен в исполнении Руби Роуз.

Таллок уже успела выразить свой дикий восторг, попутно, как нынче водится, подопнув Дональда Трампа:

Сейчас, когда благородная профессия журналиста подвергается постоянным нападкам, для меня большая честь сыграть эту роль. В 1938 году, впервые появившись, этот персонаж бросил вызов общественному мнению и разрушил устоявшиеся представления о том, как женщина должна себя вести.

 
Битси Таллок, фанатка.

В общем, феминизм шагает по Сидабу — ничего нового.

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Темы
 
Флэш Стрела Супергёрл
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