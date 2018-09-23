Новые сериалы 24–30 сентября

Сезон 12

CBS

Сериал повествует о жизни молодых талантливых физиков Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, их привлекательной соседке по лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе Пенни, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице.

Правда, за одиннадцать лет жизни ситкома почти вся гик-компания успела пережениться, а некоторые даже завели потомство.