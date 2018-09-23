Новые сериалы 24–30 сентября

Сериальное сумасшествие начинается — очередной телесезон официально открыт, и на головы бедных зрителей вываливается целый ворох новых телепроектов. Почти все новинки — представители эфирных каналов. Всем жаждущим подробностей предлагаем набраться смелости и заглянуть под кат.
Понедельник, 24 сентября
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.
драма
В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург
Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес
История начинается с внезапного появления пассажирского лайнера, пять лет назад исчезнувшего с радаров; все его пассажиры, считавшиеся погибшими, на самом деле живы и здоровы. Есть лишь одна загвоздка: они не имеют понятия, где пропадали всё это время, поскольку уверены, что с момента исчезновения прошло несколько мгновений.
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
драма
В ролях Эмили Ванкэмп, Тассо Фельдман, Мэтт Зукри, Маниш Дайал, Мелина Канакаредес, Джессика Мизел
Создатель Хейли Схоре, Рошан Сетхи
Это история о молодом докторе-идеалисте, приступившем к работе в больнице под началом блестящего старшего резидента, который не мыслит категориями добра и зла в современной медицине. Его ментор спасает жизни, но далёк от клишированного образа непогрешимого эскулапа.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Авторы юридической процедурной драмы вдохновлялись сведениями о ранней карьере доктора Фила Макгроу, основателя одной из самых успешных в истории юридических консалтинговых фирм. Харизматичный Доктор Булл — профессиональный манипулятор, использующий в своей работе навыки психолога, тонкую интуицию и знание высоких технологий. Это помогает ему понимать и предугадывать действия и решения суда, юристов, свидетелей и обвиняемых.
комедия
В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч
Создатель Чак Лорри, Билл Прэди
Сериал повествует о жизни молодых талантливых физиков Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, их привлекательной соседке по лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе Пенни, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице.
Правда, за одиннадцать лет жизни ситкома почти вся гик-компания успела пережениться, а некоторые даже завели потомство.
Вторник, 25 сентября
драма, комедия, криминал
В ролях Скотт Райан, Дэйон Херриман, Джастин Росняк, Брук Сэтчвэлл, Николас Кэссим, Натали Трэн
Создатель Скотт Райан
Рэй Шуэсмит — отец, бывший муж, бойфренд и лучший друг. Не так-то просто управляться со всеми этими социальными ролями в современном мире, особенно если ты наёмник.
боевик, детектив
В ролях Эбони Ноэл, Джереми Систо, Зико Заки, Мисси Перегрим, Джеймс Чен, Джош Эванс
Создатель Дик Вулф
Процедурная драма повествует о профессиональных буднях работников нью-йоркского бюро ФБР.
драма
В ролях Райан Эгголд, Стэйси Рэймонд, Фрима Аджимен, Джанет Монтгомери, Джоко Симс, Анупам Кхер
Создатель Дэвид Шулнер
Главой старейшей государственной больницы США становится харизматичный доктор Макс Гудвин. Этот блестящий профессионал и бескопромиссный переговорщик, намерен сделать всё от него зависящее, чтобы покончить со старым неэффективным порядком ведения дел в больнице.
боевик, приключения
В ролях Эми Экер, Шон Тил, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Блэр Редфорд
Создатель Мэтт Никс
Приключенческий боевик повествует о скрывающейся от злобного правительства семье, воспитывающей детей с суперспособностями. Познакомившись за время своих скитаний с участниками широкой подпольной сети людей-мутантов, главные герои вливаются в их общую борьбу за выживание.
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.
драма, боевик, криминал, детектив
В ролях Клейн Кроуфорд, Дэймон Уайанс, Киша Шарп, Джордана Брюстер, Кевин Рам, Мишель Митченор
Создатель Мэтт Миллер
Сюжет сосредоточится на копе из Техаса, который, потеряв жену и ребёнка, перебирается на службу в Лос-Анджелес. Там ему суждено стать напарником уже немолодого детектива, которому из-за недавнего инфаркта врачи прописали избегать стрессов. Но с новым коллегой, буквально лезущим под пули, сделать это будет попросту невозможно.
детектив, драма, криминал
В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович
Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон
Спин-офф сериала «Морская полиция: Спецотдел», в котором с преступностью главные герои будут бороться в Новом Орлеане.
Среда, 26 сентября
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Драмеди расскажет о группе друзей, по разным причинам переживающих не лучшие времена. Неожиданная кончина одного из них становится звоночком для остальных — пора начинать жить.
комедия, семейный
В ролях Брэд Гарретт, Сэди Хазелетт, Грэйс Хазелетт, Марлоу Баркли, Джейк Чой, Кримри Льюис
Создатель Элизабет Меривезер, Дж. Дж. Филбин
Компания приятелей-одиноких родителей договаривается помочь общему другу наладить личную жизнь, которую он давно принёс в жертву ради воспитания своей семилетней дочери.
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Уверенная в себе оптимистка Кэти Отто, её муж и трое детей живут в окружении мнящих себя идеальными богачек в процветающем предместье одного из городов Коннектикута.
драма
В ролях Ник Гелфусс, Яя Дакоста, Колин Доннелл, Торри Девито, Брайан Ти, Рейчел Дипилло
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт, Мэтт Олмстед, Дик Вульф
В центре повествования — личная и профессиональная жизнь работников больницы в Чикаго, штат Иллинойс. Сериал является спин-оффом «Пожарных Чикаго» и «Полиции Чикаго».
драма, музыкальный
В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй
Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг
Люциус Лион — глава музыкального лейбла Empire. Однажды он узнает, что неизлечимо болен — ему осталось от силы три года жизни. За это время ему необходимо наладить отношения с двумя сыновьями и решить, кто из них станет его преемником. Именно в этот момент из тюрьмы выходит бывшая жена Люциуса Куки. Она тоже претендует на обладание лейблом Empire и будет бороться за него до конца.
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Сериал является спин-оффом «Чикагских пожарных». В центре сюжета работники полицейского департамента Чикаго, в частности две группы полицейских, которые тесно взаимодействуют, находясь на разных ступенях власти.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Шумному еврейскому семейству Голдбергов далеко до идеала. Глава семьи, Мюррей — деспот, считающий себя правым всегда и во всём. Привыкнув решать споры с помощью криков и оскорблений, он и супругу приучил к тому же. Старшие дети пошли в родителей, их поведение тоже не назовёшь примерным. Самым адекватным в этой пятёрке остаётся 11-летний Адам, мечтающий стать режиссёром и снимающий на камеру всё, что происходит в доме.
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Многие согласятся, что быть пожарным крайне опасно. Вот и в чикагской Пожарной части № 51 работа медиков и пожарных очень трудна. Лишь они способны бежать навстречу опасности, когда остальные люди, наоборот, стараются убежать от неё как можно дальше. Ответственность такой работы не проходит бесследно и влечёт за собой потери и расставания.
комедия, семейный
В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит
Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
История трёх связанных друг с другом родственными отношениями семей, которые тесно общаются друг с другом и уже давно стали закадычными друзьями. Это помогает им справиться с различными проблемами и неурядицами в личной жизни.
боевик, детектив, драма
В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй
Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл
Сериал, посвящённый деятельности федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, (то есть преступлений, совершённых на флоте, либо с участием американских моряков). Это федеральное агентство носит название NCIS (Naval Criminal Investigative Service).
Четверг, 27 сентября
драма, боевик, криминал
В ролях Шемар Мур, Стефани Сигман, Кенни Джонсон, Дэвид Лим, Патрик Ст. Эсприт, Лина Эско
Создатель Аарон Рахсаан Томас
Процедурал повествует о том, как лейтенанту полицейского спецназа (S.W.A.T.) поручают возглавить отряд вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Свежесформированная команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
комедия
В ролях Кристен Белл, Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамиля Джамиль, Мэнни Йакинто
Создатель Майкл Шур
Взбалмошная Элеанор из Нью Джерси попадает туда, где ей наглядно объясняют, что всю свою жизнь она была крайне скверным человеком. Главной героине предстоит научиться отличать хорошее от плохого и помочь ей дорасти до хорошего человека возьмётся наставник по имени Майкл.
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
Сюжет сосредоточен на группе студентов-юристов, чей блестящий преподаватель по уголовной защите оказывается впутанным в дело об убийстве. История поначалу окажется слишком тёмной и запутанной, чтобы точно определить, виновен ли профессор в чём-либо или нет. Однако произошедшее, несомненно, потрясёт весь университет и полностью изменит жизни вышеуказанных студентов.
комедия
В ролях Анна Фэрис, Эллисон Дженни, Сэди Кальвано, Блейк Гаррет, Натан Кордри, Спенсер Дэниелс
Создатель Чак Лорри, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер
Сериал рассказывает о недавно ставшей убеждённой трезвенницей молодой матери-одиночке Кристи, которая устроилась на работу в долину Напа — один из центров виноделия. Из-за мамы Бонни и начальника Габриэля Кристи постоянно убеждается в верности принятого решения завязать со спиртным. Дочь взрослеет, бывший супруг так и норовит подставить, любовник женат — и всё же Кристи старается противостоять козням окружающих и ловко обходит подножки, подставляемые ей судьбой.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
драма, криминал, детектив
В ролях Маришка Харгитей, Кристофер Мелони, Ричард Белцер, Дэнн Флорек, Мишель Хёрд, Стефани Марч
Создатель Дик Вулф
Телесериал является первым спин-оффом сериала «Закон и порядок». Сериал рассказывает о детективах элитного подразделения под названием «Специальный корпус». Эллиот Стэйблер и Оливия Бенсон, которая была рождена в результате изнасилования, расследуют самые тяжёлые преступления, совершённые на сексуальной почве.
Пятница, 28 сентября
комедия
В ролях Вики Лоуренс, Лесли Джордан, Дэйвид Алан Гриер, Мартин Мулл
Создатель Чарли Дэй, Пол Фручбом
В центре истории — трое товарищей из дома престарелых, чей незыблемый авторитет пошатнулся с появлением новенькой бабули-бунтарки, преисполненной решимости свергнуть зарвавшихся дедков. Этакая средняя школа для тех, кому слегка за 70. Или «В Филадельфии всегда солнечно» 30 лет спустя.
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Предыстория популярного приключенческого боевика повествует о молодости находчивого и крайне изобретательного спецагента, который отличается нелюбовью к огнестрельному оружию и целым арсеналом умений, позволяющих ему выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций с помощью смекалки и подручных средств.
комедия
В ролях Тим Аллен, Нэнси Трэвис, Александра Кросни, Молли Эфраим, Кейтлин Девер, Кристоф Сандерс
Создатель Джек Бердитт
Майк Бакстер — директор по маркетингу в одном денверском магазине спорттоваров. Так сложилось, что Бакстера окружают женщины, которые им управляют — его жена и три дочери, одна из которых — мать-одиночка.
боевик, драма, криминал
В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли
Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси
Стив Макгарретт, бывший морской офицер с массой наград, а теперь полицейский детектив, возвращается на Оаху расследовать убийство отца. Он остаётся на острове, после того, как губернатор штата Гавайи убедила его возглавить новую команду. Команда будет действовать по его правилам, при поддержке губернатора, без бюрократических проволочек, и с полным иммунитетом, всё это — чтобы поймать самую крупную «дичь» в городе.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
Воскресенье, 30 сентября
комедия, фантастика
В ролях Джо Мортон, Сурай Шарма, Джавиша Лесли, Вайолетт Бин, Брэндон Майкл Холл, Даниэлла Раббани
Создатель Стивен Лилиен, Брайан Винбрандт
Жизнь одного молодого атеиста переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что в «Фейсбуке» его зафрендил Боженька.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Шоу сосредотачивается на семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
боевик, детектив, драма
В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен
Создатель Шейн Брэннан
В сериале создатели покажут, как работают специалисты под прикрытием, выслеживая особо опасных нарушителей закона. Именно подразделение NCIS занимается поиском и поимкой самых хитрых преступников, которые угрожают безопасности всей страны. Во время поиска самых опасных людей используются инновационные устройства и другие современные технологии. Специалистам придется почти каждый день рисковать жизнью, чтобы спасти страну, защитить ее граждан.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.
драма, ужасы
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Шестнадцатая серия под названием ...I Lose Myself станет заключительной для четвёртого сезона зомби-драмы.Кабельный канал FX продлил сериал на пятый сезон.