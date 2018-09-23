Новости сериалов — лучшее за неделю

Netflix запускает сериал по мотивам «Аватара: Легенды об Аанге» — создатели мультсериала активно вовлечены в разработку проекта.

Disney и Marvel готовят сериалы про Локи и Алую ведьму — подразумевается, что Том Хиддлстон и Элизабет Олсен вернутся к своим ролям.

«Бегущий по лезвию 2049» может стать платформой для сериала — у продюсеров сиквела есть идеи для многосерийного проекта.

Джордж Мартин подумывал о десяти сезонах «Игры престолов» — но шоураннеров удалось уговорить лишь на восемь.

AMC хочет превратить «Ходячих мертвецов» в полноценный франчайз — руководство канала заглядывает на 10 лет вперёд.

«Доктор Кто» — второй трейлер одиннадцатого сезона — как обычно, анонсируют множество эпических приключений.

«Сорвиголова» — дата выхода третьего сезона — Netflix перестал мучить зрителей и сообщил, что сериал вернётся в октябре.

Объявлены лауреаты премии «Эмми 2018» — список лауреатов возглавила комедия «Невероятная миссис Мэйзел».

Битси Таллок сыграет девушку Супермена во вселенной The CW — сменила мистику на супергеройскую фантастику.