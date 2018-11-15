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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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The CW снимет сериал о дочерях доктора Джекила и мистера Хайда

Рупор прогрессивности The CW обнаружил подходящий литературный первоисточник для очередного потенциального телехита — канал нацелился экранизировать серию фэнтези-романов Теодоры Госс The Extraordinary Adventures of the Athena Club. Сериал получил название «Странное дело дочери алхимика» (The Strange Case Of the Alchemist's Daughter). Под таким заголовком вышел и первый том серии.

События мистического детектива разворачиваются на улицах викторианского Лондона, где однажды знакомятся две разительно отличающиеся друг от друга женщины — дочь доктора Джекила и дочь мистера Хайда. Вскоре главные героини выясняют, что они единокровные сёстры, потому как папенька у них был один и он каким-то образом причастен к целой серии недавних кровавых убийств. Раскрыть тайну своего происхождения и успешно противостоять навязанным обществом нормам сёстрам помогут дочери других известных литературных персонажей.

Сценарием займётся Эйджей Марешаль («Первые»). В исполнительных продюсерах числятся Гленн Геллер, Эллен Голдсмит-Вейн, Джереми Белл, Д. Дж. Голдберг и Эдди Гамарра. Производственный процесс возглавят Gotham Group и CBS TV Studios.

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Странное дело дочери алхимика
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The CW снимет сериал о дочерях доктора Джекила и мистера Хайда

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