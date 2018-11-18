Новые сериалы 19–25 ноября

На неделе всего одна премьера — криминальная драма «Грязный Джон» от канала Bravo. Помимо прочего, в эфир возвращаются комедия «Никакой активности» и средневековая приключенческая драма «Последнее королевство».
Понедельник, 19 ноября
драма, исторический
В ролях Александр Дреймон, Дэвид Доусон, Рутгер Хауэр, Мэттью Макфейден, Йен Харт, Эмили Кокс
Создатель Стивен Бутчард, Бернард Корнуэлл
Экранизация книжного цикла Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» рассказывает о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, сумевшего отвоевать английские земли у заморских захватчиков — датских викингов. Главным героем повествования выступает ещё во младенчестве похищенный данами Утред — потомок благородного саксонского рода. Воспитанный как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен будет определить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии.
Среда, 21 ноября
комедия, ужасы
В ролях Джон К. Макгинли, Джанет Вэрни, Ник Армстронг, Дебора Бэйкер-младшая, Нэйт Муни, Дэна Гулд
Создатель Дэна Гулд
Третий сезон комедийного ужастика завершится восьмым эпизодом под названием Stan Against Evie. Кабельный канал IFC пока не решил, будет ли продлевать сериал.
Четверг, 22 ноября
комедия
В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс
Создатель Трент О’Доннелл
Проект, основанный на одноимённой австралийской телекомедии, повествует о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. Во втором сезоне детективам Нику Каллену и Джадду Толбеку предстоит иметь дело с коррупционным скандалом, затрагивающим их родной департамент.
Пятница, 23 ноября
драма, боевик, приключения, исторический
В ролях Джейсон Момоа, Алан Армстронг, Лэндон Либуарон, Зои Бойл, Аллан Хоуко, Джессика Маттен
Создатель Роб Блэки, Питер Блэки
Первый оригинальный сериал канала Discovery Canada рассказывает о кровавой борьбе за богатство и власть в торговле пушниной на просторах Северной Америки в XVIII веке. Бизнес приходится вести в очень сложных условиях жестокого противостояния коренных племён и понаехавших на континент европейцев.
драма, антология
В ролях Кристина Хендрикс, Джон Слэттери, Аманда Пит, Джек Хьюстон, Изабель Юппер, Марта Келлер
Создатель Мэттью Вайнер
Восьмой эпизод The One That Holds Everything станет заключительным в антологии Мэттью Вайнера. Будет ли Amazon продлевать сериал на второй сезон, пока неизвестно.
Воскресенье, 25 ноября
драма, криминал, антология
В ролях Конни Бриттон, Эрик Бана, Джулия Гарнер, Джуно Темпл, Джин Смарт, Кевин Зегерс
Создатель Александра Каннингэм
Основой послужил цикл статей и одноимённый подкаст репортёра Los Angeles Times Кристофера Гоффарда. В центре истории — Дебра Ньюэлл, попавшая в сети Джона Михана, опасного обольстителя с тёмным прошлым. Романтическое увлечение, начавшееся со знакомства в сети, стремительно перерастает в брак, который постепенно отравляется тайнами, ложью и манипулированием.