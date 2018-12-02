Новые сериалы 3–9 декабря

Вторая телевизионная неделя подряд без премьер. Пока в преддверии праздников многосерийные онгоинги эфирных каналов уходят на традиционный зимний хиатус, выручать будут кабельные каналы и потоковые сервисы, хотя и у них с новинками сейчас негусто. Разве что Amazon покажет второй сезон комедии «Невероятная миссис Мэйзел», на Sky стартует третий — финальный — сезон детективного триллера «Фортитьюд», а Starz выпустит первую серию продолжения «Двойника» с Дж. К. Симмонсом.

Среда, 5 декабря

Сезон 2 Amazon Невероятная миссис Мэйзел The Marvelous Mrs Maisel комедия В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шэлуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг Создатель Эми Шерман-Палладино На дворе 1958 год. У Мириам «Мидж» Мэйзел есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стендап-комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову. Видео

Четверг, 6 декабря

Сезон 3 Sky Atlantic Фортитьюд Fortitude детектив, триллер В ролях Кристофер Экклстон, Стэнли Туччи, Сиенна Гиллори, Майкл Гэмбон, Джессика Рейн, Люк Тредэуэй Создатель Саймон Доналд В центре истории сонный арктический городок Фортитьюд, где случается множество кровавых и порой совершенно необъяснимых происшествий. Разбираться с происходящим, включая убийства, смертельные вирусы и сумасшедших шаманов, приходится местному шерифу Дэну Андерсену. Видео

Воскресенье, 9 декабря