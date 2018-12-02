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Новые сериалы 3–9 декабря

Вторая телевизионная неделя подряд без премьер. Пока в преддверии праздников многосерийные онгоинги эфирных каналов уходят на традиционный зимний хиатус, выручать будут кабельные каналы и потоковые сервисы, хотя и у них с новинками сейчас негусто. Разве что Amazon покажет второй сезон комедии «Невероятная миссис Мэйзел», на Sky стартует третий — финальный — сезон детективного триллера «Фортитьюд», а Starz выпустит первую серию продолжения «Двойника» с Дж. К. Симмонсом.

Среда, 5 декабря

 
Сезон2
Amazon
Невероятная миссис Мэйзел The Marvelous Mrs Maisel

комедия

В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шэлуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг

Создатель Эми Шерман-Палладино

На дворе 1958 год. У Мириам «Мидж» Мэйзел есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стендап-комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову.

Видео

Четверг, 6 декабря

 
Сезон3
Sky Atlantic
Фортитьюд Fortitude

детектив, триллер

В ролях Кристофер Экклстон, Стэнли Туччи, Сиенна Гиллори, Майкл Гэмбон, Джессика Рейн, Люк Тредэуэй

Создатель Саймон Доналд

В центре истории сонный арктический городок Фортитьюд, где случается множество кровавых и порой совершенно необъяснимых происшествий. Разбираться с происходящим, включая убийства, смертельные вирусы и сумасшедших шаманов, приходится местному шерифу Дэну Андерсену.

Видео

Воскресенье, 9 декабря

 
Сезон2
Starz
Двойник Counterpart

драма, фантастика, триллер

В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой

Создатель Джастин Маркс

Говард Силк работает в ООН обычным служащим низшего звена и однажды узнаёт, что организация — не просто собрание пустобрехов-бюрократов. Оказывается, ООН охраняет тайну возможности перехода из нашего мира в параллельное измерение, в котором у Говарда есть двойник по имени Прайм.

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