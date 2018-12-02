Новости сериалов — лучшее за неделю

Потоковый сервис Netflix закрыл и «Сорвиголову» — Marvel обещает, что приключения персонажа продолжатся, но в каком формате, неизвестно.
«Звёздные войны: Галактика приключений» — трейлер и дата выхода мультсериала — анимационный проект предлагает знакомить с культовой вселенной самых маленьких.
Netflix заказал съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп» — потоковый сервис дал добро на съёмки 10-серийного первого сезона.
«Леденящие душу приключения Сабрины» — тизер второго сезона — мистический триллер вернётся на экраны в апреле.
Съёмки мини-сериала «Вижн и Алая ведьма» могут начаться в ближайшие месяцы — осталось дождаться официального подтверждения от Marvel Studios.
«Беглецы» — трейлер второго сезона — противостояние отцов и детей продолжится в декабре.
«Лютер» — трейлер пятого сезона — продолжение детективного триллера обещает нового убийцу и возвращение Элис.
AMC продлил сериал «Проповедник» на четвёртый сезон — его съёмки будут проходить в Австралии.
Сериал о приключениях Кассиана Андора обзавёлся шоураннером — проект возглавил сценарист и продюсер шпионской драмы «Американцы».
Стивен Моффат и Марк Гэтисс нашли своего идеального графа Дракулу — титульная роль досталась датчанину Класу Бангу.