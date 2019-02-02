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«Принц драконов» — трейлер второго сезона

Второй сезон анимационного сериала «Принц драконов» обзавёлся трейлером. Недавно стало известно, что девятисерийное продолжение выйдет на потоковом сервисе Netflix 15 февраля. Авторы проекта заявляют, что активно мониторили отзывы и прислушались к зрительским жалобам касаемо далёкой от совершенства анимации. Мол, второй сезон в этом плане идёт по пути исправления ошибок.

Фэнтезийный приключенческий эпик рассказывает о двух принцах людской расы Каллуме и Эзране, объединившихся с эльфийской наёмницей Райлой, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное и крайне опасное путешествие, чтобы одолеть тёмные силы и принести мир в охваченные войной родные земли.

Создателями мультсериала выступают сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд. Продюсирует студия Wonderstorm.

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