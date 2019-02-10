Новые сериалы 11–17 февраля

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TBS

Это история о загибающейся корпорации «Рай», брошенной на произвол судьбы своим генеральным директором. Бог подумывает уйти на пенсию, и ему не до человечества. Более того, он бы не прочь и вовсе избавиться от Земли с её многочисленными проблемами. И только рядовые ангелы Крэйг и Элайза надеются уговорить Всевышнего не спешить с отставкой. Но изменить решение их босса заставит лишь настоящее чудо.