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Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца Хаяо Миядзаки работает над ещё одним новым фильмом... но это не точно «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат «Страна чудес на День рождения» — анонс аниме, над которым работал российский художник Илья Кувшинов Ложка дёгтя: God of War
   
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Новые сериалы 11–17 февраля

Многосерийных премьер на неделе будет предостаточно. Потоковый сервис DC Universe покажет первую серию «Рокового патруля», а стриминговый сервис Netflix выкатит первый сезон супергеройской драмы «Академия Амбрелла». Вдобавок на канале TBS выйдет первый эпизод комедии «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, а YouTube Premium покажет первый сезон сатирической комедии «Странный город» Джордана Пила.

Вторник, 12 февраля

 
Премьера+
TBS
Чудотворцы Miracle Workers

комедия

В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс

Создатель Саймон Рич

Это история о загибающейся корпорации «Рай», брошенной на произвол судьбы своим генеральным директором. Бог подумывает уйти на пенсию, и ему не до человечества. Более того, он бы не прочь и вовсе избавиться от Земли с её многочисленными проблемами. И только рядовые ангелы Крэйг и Элайза надеются уговорить Всевышнего не спешить с отставкой. Но изменить решение их босса заставит лишь настоящее чудо.

Видео

Среда, 13 февраля

 
Премьера+
YouTube Premium
Странный город Weird City

комедия, фантастика

В ролях Дилан О’Брайен, Аквафина, Майкл Сера, Розарио Доусон, Стивен Ян, Ханна Саймон

Создатель Джордан Пил

События сатирической антиутопии происходят на улицах Странного города, разделённого надвое. Вся власть в мегаполисе, где живут богатые и бедные, но отсутствует средний класс, принадлежит странному и таинственному доктору Негари. Каждый эпизод поднимает одну из острых тем из жизни современного общества в США и мире: зависимость от соцсетей, увлечение сайтами знакомств, одержимость фитнесом и прочее. Тревожная городская жизнь предстаёт в сериале в причудливом, необычном свете.

Видео

Пятница, 15 февраля

 
Премьера+
DC Universe
Роковой патруль Doom Patrol

боевик, фантастика, драма

В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон

Создатель Джереми Карвер

Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Академия Амбрелла The Umbrella Academy

драма, фантастика

В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер

Создатель Джереми Слэйтер

Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.

Видео

 
Премьера+
FOX (US)
Доказанная невиновность Proven Innocent

драма

В ролях Рашель Лефевр, Расселл Хорнсби, Келси Грэммер, Кэйтлин Менер, Лори Холден, Кэтрил Лидстоун

Создатель Дэвид Эллиот

Процедурная драма повествует о команде юристов, которые берутся за дела, связанные с ложными обвинениями.

 
Сезон2
Netflix
Принц драконов The Dragon Prince

анимационный, фэнтези, приключения

В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла

Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Видео

Суббота, 16 февраля

 
Сезон3
CBS
Выкуп Ransom

драма, детектив, криминал

В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс

Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола

В центре криминально-детективной драмы находится один из лучших профессиональных переговорщиков в мире Эрик Бомонт. Вместе со своей командой, в которую входят юрист, хакер и врач, он путешествует по всему миру, участвуя в предотвращении крупных кризисных ситуаций, где фигурируют заложники или имеет место похищение людей. Повествование будет развиваться по схеме «один эпизод — одно дело».

Видео

Воскресенье, 17 февраля

 
Конец сезона2
Starz
Двойник Counterpart

драма, фантастика, триллер

В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой

Создатель Джастин Маркс

Второй сезон фантастического триллера завершится десятой серией под названием Better Angels. Кабельный канал Starz пока не сообщал о дальнейших планах на проект.

Видео

 
Конец сезона3
Epix
Берлинская резидентура Berlin Station

драма, детектив

В ролях Ричард Армитедж, Ричард Дженкинс, Рис Иванс, Мишель Форбс, Ричард Диллэйн, Эрл Винсент Шервуд II

Создатель Олен Стейнхауэр

Десятый эпизод Book of the Fallen завершит третий сезон шпионского триллера с Ричардом Армитеджем. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна.

Видео

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