Новые сериалы 11–17 февраля

Многосерийных премьер на неделе будет предостаточно. Потоковый сервис DC Universe покажет первую серию «Рокового патруля», а стриминговый сервис Netflix выкатит первый сезон супергеройской драмы «Академия Амбрелла». Вдобавок на канале TBS выйдет первый эпизод комедии «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, а YouTube Premium покажет первый сезон сатирической комедии «Странный город» Джордана Пила.
Вторник, 12 февраля
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Это история о загибающейся корпорации «Рай», брошенной на произвол судьбы своим генеральным директором. Бог подумывает уйти на пенсию, и ему не до человечества. Более того, он бы не прочь и вовсе избавиться от Земли с её многочисленными проблемами. И только рядовые ангелы Крэйг и Элайза надеются уговорить Всевышнего не спешить с отставкой. Но изменить решение их босса заставит лишь настоящее чудо.
Среда, 13 февраля
комедия, фантастика
В ролях Дилан О’Брайен, Аквафина, Майкл Сера, Розарио Доусон, Стивен Ян, Ханна Саймон
Создатель Джордан Пил
События сатирической антиутопии происходят на улицах Странного города, разделённого надвое. Вся власть в мегаполисе, где живут богатые и бедные, но отсутствует средний класс, принадлежит странному и таинственному доктору Негари. Каждый эпизод поднимает одну из острых тем из жизни современного общества в США и мире: зависимость от соцсетей, увлечение сайтами знакомств, одержимость фитнесом и прочее. Тревожная городская жизнь предстаёт в сериале в причудливом, необычном свете.
Пятница, 15 февраля
боевик, фантастика, драма
В ролях Брендан Фрейзер, Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Джоиван Уэйд, Мэтт Бомер, Тимоти Далтон
Создатель Джереми Карвер
Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (также известного как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.
драма, фантастика
В ролях Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер
Создатель Джереми Слэйтер
Это история о некогда развалившейся команде юных дарований «Академия Амбрелла». Спустя годы шестеро выживших воспитанников, в своё время так и не сумевших поладить друг с другом, вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза. А ещё воссоединившейся «семье» придётся иметь дело с надвигающимся концом света.
драма
В ролях Рашель Лефевр, Расселл Хорнсби, Келси Грэммер, Кэйтлин Менер, Лори Холден, Кэтрил Лидстоун
Создатель Дэвид Эллиот
Процедурная драма повествует о команде юристов, которые берутся за дела, связанные с ложными обвинениями.
анимационный, фэнтези, приключения
В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла
Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд
Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.
Суббота, 16 февраля
драма, детектив, криминал
В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс
Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола
В центре криминально-детективной драмы находится один из лучших профессиональных переговорщиков в мире Эрик Бомонт. Вместе со своей командой, в которую входят юрист, хакер и врач, он путешествует по всему миру, участвуя в предотвращении крупных кризисных ситуаций, где фигурируют заложники или имеет место похищение людей. Повествование будет развиваться по схеме «один эпизод — одно дело».
Воскресенье, 17 февраля
драма, фантастика, триллер
В ролях Гарри Ллойд, Назанин Бониади, Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Сара Серайокко, Кеннет Чой
Создатель Джастин Маркс
Второй сезон фантастического триллера завершится десятой серией под названием Better Angels. Кабельный канал Starz пока не сообщал о дальнейших планах на проект.
драма, детектив
В ролях Ричард Армитедж, Ричард Дженкинс, Рис Иванс, Мишель Форбс, Ричард Диллэйн, Эрл Винсент Шервуд II
Создатель Олен Стейнхауэр
Десятый эпизод Book of the Fallen завершит третий сезон шпионского триллера с Ричардом Армитеджем. Дальнейшая судьба сериала пока неизвестна.