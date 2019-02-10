Новости сериалов — лучшее за неделю

Ремейк сериала «Остаться в живых» неизбежен — о вероятном возрождении проекта рассуждает новый президент ABC Entertainment Кери Бурк.

Создатели мини-сериала «Чернобыль» обещают рассказать всю правду о катастрофе — авторы проекта утверждают, что раскроют истинные причины аварии на четвёртом энергоблоке.

«Яндекс» займётся производством собственных оригинальных сериалов — о съёмках первых двух проектов уже договорились со «Средой» и Mars Media.

FX заказал съёмки первого сезона сериала по комиксу «Игрек: Последний мужчина» — премьера состоится в следующем году.

Съёмки сериала от Amazon по «Тёмной башне» Стивена Кинга могут начаться в апреле — кастинг актёров уже начался.

«Роковой патруль» — тизер супергеройского сериала по вселенной DC — фантастический боевик о команде изгоев стартует на следующей неделе.

«Каратель» удерживает первое место в десятке самых востребованных сериалов на потоковых сервисах — количество запросов на просмотр снизилось, но некритично.